Nach Droh-Mail: Polizei evakuiert Mittelschule

Die Polizei räumte nach einer schriftlichen Drohung die Mittelschule Guntramsdorf. Sie vermuten einen Trittbrettfahrer hinter der Nachricht und warnen Nachahmungstäter vor Konsequenzen.

Am Montagvormittag räumte die Polizei die Mittelschule Guntramsdorf (Bezirk Mödling). Der Absender sendete in der Nacht auf Montag eine E-Mail, in der er mit einer Gewalttat gedroht hatte.

Der Polizeisprecher Johann Baumschlager erklärte gegenüber dem "Kurier", dass die Nachricht am Montagfrüh entdeckt wurde. Die Bildungsredaktion Niederösterreich reagierte blitzschnell und alarmierte die Polizei.

Polizei warnt Nachahmungstäter vor Konsequenzen

Diese rückte mit einem Großaufgebot aus. Sie evakuierten das Schulgebäude und brachten die Lehrkräfte und Schüler am benachbarten Sportplatz in Sicherheit. Die Eltern wurden sofort informiert. Kinder ohne Abholmöglichkeit wurden provisorisch ins benachbarte BORG Guntramsdorf gebracht.

Die Polizei geht derzeit von einem Nachahmungstäter aus. Baumschlager warnt im "Kurier" nun vor den Konsequenzen derartigen Drohungen: "Es gibt empfindliche Strafen für solche Drohungen und die Exekutive wird alles dran setzen, die Verfasser solcher Botschaften auszuforschen." Die Exekutive setzt bereits IT-Forensiker ein, um den Ursprung der Nachricht herauszufinden.