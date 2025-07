Nach Horror-Sturz in Kottingbrunn: Pensionistin sucht dringend Zeugen

Ein schwerer Unfall im Schlosspark Kottingbrunn sorgt für Betroffenheit und offene Fragen: Am 13. Juni kam es dort zu einer folgenschweren Kollision zwischen einer Radfahrerin und einem Kind. Die verletzte Pensionistin Gertrude Trausmuth bittet sucht nun nach Zeugen.

Es war eine ihrer Lieblingsstrecken. Wie so oft radelte Gertrude Trausmuth am 13. Juni von Blumau-Neurißhof in Richtung Kottingbrunn. Doch dieser Ausflug nahm ein tragisches Ende. Im Bereich des Schlossparks, auf dem Platz, der für Fußgängerinnen und Radfahrerinnen reserviert ist, prallte plötzlich ein Kind mit seinem Fahrrad in das Vorderrad der Pensionistin. Beide kamen zu Sturz und blieben verletzt am Boden liegen. „Kurz vor meinem Ziel passierte es dann“, berichtet die 75-Jährige. Das Vorderrad ihrer Maschine wurde getroffen, sie stürzte heftig – und das Kind ebenfalls.

Pensionistin Gertrude Trausmuth wurde bei dem Rad-Crash schwer verletzt. © MONATSREVUE/Lenger

"Ich hatte enorme Schmerzen – zum Glück kamen sofort einige Ersthelfer zur Hilfe“, erinnert sich die Verunglückte. Darunter eine ehrenamtliche Rettungssanitäterin, die aus einem nahegelegenen Café herbeigeeilt war, sowie weitere Passanten. Sie kümmerten sich um die Erstversorgung, riefen Rettung und Polizei.

Die Frau im roten Kleid

Laut Aussagen der Pensionistin kam auch die Mutter des Kindes zur Unfallstelle und half ihrem Sohn – verschwand jedoch, bevor Rettungskräfte und Polizei eintrafen. "Ich kann nicht verstehen, warum sie einfach gegangen ist", so Gertrude Trausmuth, die sich auch fragt, wie es dem Kind jetzt geht.

Die Verletzungen der Pensionistin waren schwer: Nach der Erstversorgung im Landesklinikum Baden wurde sie noch am selben Abend in eine Spezialklinik nach Wien verlegt. Dort musste sie sich einer mehrstündigen Operation unterziehen und lag insgesamt 13 Tage im Spital. Der Genesungsprozess wird mehrere Monate dauern.

Die verletzte Pensionistin Gertrude und ihre Familie von bittet nun dringend um Hinweise: Gesucht wird eine etwa 25- bis 30-jährige Frau mit schulterlangen, gelockten, brünetten Haaren, die zum Unfallzeitpunkt ein dunkelrotes Sommerkleid getragen haben soll. Der beteiligte Junge wird auf 4 bis 6 Jahre geschätzt und trug eine Baseballkappe. Mit sachdienliche Hinweisen kann man sich an die Polizeiinspektion Leobersdorf richtigen.