Nach Schimmel-Schock: Stadion-Rückkehr für SKN-Teams

Ein Jahrhunderthochwasser riss den SKN St. Pölten aus seiner Heimat. Jetzt ist das Team zurück in der NV Arena, die nach monatelanger Sanierung wieder bereit ist. Der Neustart bringt nicht nur neue Kabinen, sondern auch sportliche Herausforderungen.

Im vergangenen September stand der Kabinentrakt der NV Arena unter Wasser. Die Flut traf das Herz des Stadions. Feuchtigkeit drang tief in Mauern und Böden. Schimmel breitete sich aus und machte die Räume unbrauchbar. Die Spielerinnen und Spieler mussten ihr Zuhause verlassen und in ein Containerdorf umziehen. Zehn Monate lang herrschte Ausnahmezustand. Jetzt sind die Sanierungsarbeiten rechtzeitig vor dem Start der neuen Saison abgeschlossen. Der SKN kann wieder in vertrauter Umgebung trainieren und spielen. Das Stadion lebt wieder.

Aufbruch bei den SKN-Frauen

Während der Rückkehr in die Arena erlebt das Frauen-Team einen gewaltigen Umbruch. Ganze 17 Spielerinnen haben den Verein verlassen. 14 neue Gesichter kamen hinzu. Der Verlust von Klub-Ikone Mateja Zver schmerzt besonders. Auch andere Leistungsträgerinnen wie Valentina Mädl und Claudia Wenger wechselten den Verein. Ex-Trainerin Liese Brancao nahm gleich vier Spielerinnen mit nach Hamburg. Trotzdem bleibt der Anspruch hoch. Die sportliche Leiterin Tanja Schulte sieht die Veränderung als Chance. Sie will mit frischem Wind an die Erfolge anknüpfen.

Neue Saison, neues Gesicht

Auch die Männer des SKN starten in eine neue Phase. Der australische Investor ist weg. Die Führung wurde neu aufgestellt. Nun liegt der Fokus auf Bodenständigkeit und regionalem Aufbau. Große Versprechen gibt es nicht. Aber viele kleine Schritte, die Hoffnung machen. Der Saisonauftakt im ÖFB-Cup findet am 25. Juli in Kalsdorf statt. In der zweiten Liga beginnt der SKN am 2. August gegen die Young Violets. Schon am 10. Juli steht ein erstes Saison-Highlight bevor. Besiktas Istanbul kommt zum Testspiel in die NV Arena.