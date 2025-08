Wegen dringlicher Reparaturen von Fahrbahnschäden erfolgt auf der Westautobahn (A1) im Bezirk Amstetten eine Nachtsperre. Betroffen ist der Bereich von Haag bis St. Valentin.

In der Nacht vom 7. auf den 8. August sperrt die ASFINAG die A1 Westautobahn in Fahrtrichtung Salzburg zwischen Haag und St. Valentin vollständig. Die Sperre beginnt um 20 Uhr und endet um 5 Uhr früh. Grund dafür sind laut Asfinag "unaufschiebbare Sanierungsmaßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit", nachdem der umgeleitete Schwerverkehr im Baustellenbereich Schäden am Fahrbahnbelag verursacht hat. Die Abfahrt Haag bleibt durchgehend geöffnet, die Auffahrt Haag wird hingegen gesperrt. Für den Verkehr wird eine Umleitung über Strengberg und weiter auf die B1 zur Auffahrt St. Valentin eingerichtet.