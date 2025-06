Nächster Brand auf St. Pöltner Problem-Deponie

Ein nächtlicher Einsatz der Feuerwehr konnte das Feuer bändigen.

In der Nacht auf Donnerstag kam es erneut zu einem Brand auf einer umstrittenen Mülldeponie in St. Pölten. Gegen 3 Uhr früh ging ein Teil des Müllbergs in Flammen auf, obwohl das Gelände seit längerer Zeit schon behördlich gesperrt ist. Die Feuerwehr rückte mit sechs Einheiten an, richtete einen Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen ein und konnte das Feuer rasch löschen. Beim Einsatz wurden keine Personen verletzt.

Bereits im Mai brannte auf besagter Deponie eine Fläche von 300 Quadratmetern. Ursache war laut Polizei vermutlich eine Selbstentzündung - durch hohe Temperaturen und Wind. Warum es jetzt schon lichterloh brannte, ist bis dato unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen, wie es vonseiten der Behörden heißt.

Die Deponie hält St. Pölten seit Monaten in Atem: Nach Hinweisen der Umweltschutzorganisation Greenpeace wurde festgestellt, dass dort illegales Material gelagert wurde. Obwohl eine Räumung schon für März angekündigt war, ist bisher nur wenig passiert. Zuletzt legte die Betreiberfirma ein Konzept vor, das eine komplette Räumung umgehen soll. Ihr Plan: Müll nachbehandeln und erneut ablagern.