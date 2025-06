Nächtigungsplus im Mai lässt Niederösterreich jubeln

Im Mai wurden in Niederösterreich 708.500 Nächtigungen verzeichnet, was ein Plus von 2,3 Prozent bedeutet.

Der Mai hat dem niederösterreichischen Tourismus mit seinen langen Wochenenden und milden Temperaturen ohne große Extreme gutgetan. Die Tourismusbetriebe im Land können sich deshalb über einen Zuwachs von 2,3 Prozent bei den Nächtigungen im Vergleich zum Vorjahr freuen.

Für die Zeit von 1. Jänner bis 31. Mai 2025 wurde nun die erste Hochrechnung veröffentlicht. In diesem Zeitraum lagen die Nächtigungen in Niederösterreich mit einem Zuwachs von 1,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ebenfalls im Plus.

"Die Feiertage und Fenstertage im Mai waren geradezu perfekt für einen Kurzurlaub in Niederösterreich. Viele Menschen haben diese Gelegenheit heuer genutzt – das zeigt sich deutlich in den Nächtigungszahlen: Im Mai wurden 708.500 Nächtigungen bei uns verzeichnet. Das entspricht einem Plus von 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – der Wonnemonat lässt also auch die Touristikerinnen und Touristiker des Landes strahlen! Seit Jahresbeginn verzeichnen wir bereits 2.571.600 Nächtigungen – ein Plus von 1,1 Prozent. Das stimmt uns hoffnungsvoll für die bevorstehenden Sommermonate. Denn wer unser Land bereist, erkennt, wie besonders unsere Regionen, unsere Kultur und unsere Natur sind – all das gilt es zu bewahren für die beste Zukunft unserer Kinder. Die Sommerferien können kommen – mit Herzlichkeit, Vielfalt und Qualität sind wir im Mutterland der Gastfreundschaft bestens gerüstet", so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.