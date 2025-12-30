NDU ist Nr. 1 bei privaten Hochschulen

Die New Design University in St. Pölten sichert sich Platz 1 unter den privaten Hochschulen und Platz 3 in der Kategorie "Wirtschaftlicher Schwerpunkt“.

Das aktuelle Reputationsranking des Instituts für Management und Wirtschaftsforschung (IMWF) zeigt ganz deutlich: Die New Design University (NDU) in St. Pölten, die Privatuniversität der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ), spielt im Hochschulsektor ganz oben mit. In der Kategorie "Private Hochschulen“ landete die NDU auf Platz eins, in der Kategorie "Wirtschaftlicher Schwerpunkt“ auf Platz drei.

Gemeinsamer Erfolg

Für NDU-Rektor Christoph Wecht ist dieses Ergebnis ein gemeinsamer Erfolg von engagierenden Lehrenden, Studierenden und der Wirtschaftskammer NÖ als Trägerorganisation. "Es zeigt, dass es uns gelingt, innovative Impulse zu setzen und gleichzeitig Verantwortung für unsere Region und die Gesellschaft zu übernehmen. Die starke Vernetzung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ist dafür ein entscheidender Erfolgsfaktor. Wir verstehen uns als Zukunftslabor, das wissenschaftliche Exzellenz mit größtmöglichem Anwendungsfeldbezug verbindet.“

Praxisnahe Studienangebote

Auch Wirtschaftskammer NÖ-Direktor-Stellvertreterin Alexandra Höfer gratuliert: "Die NDU steht wie kaum eine andere Universität für die enge Verbindung von Wissenschaft und Wirtschaft. Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung dafür, wie wichtig praxisnahe Studienangebote und kontinuierlicher Wissenstransfer für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standortes sind.“

© Rita Newman

Die groß angelegte Studie basiert auf der KI-gestützten Analyse von 151.000 Online-Beiträgen zu 82 österreichischen Hochschulen und bildet so die öffentliche Wahrnehmung und Reputation im Jahr 2025 umfassend ab. Die Untersuchung des IMWF betrachtet sechs zentrale Dimensionen der Hochschulreputation: Forschung & Exzellenz, Lehr- und Servicequalität, Wissenstransfer, Verantwortung, Management sowie Arbeitgeber-Attraktivität. Bewertet werden Sichtbarkeit, Tonalität und thematische Positionierung in medialen und sozialen Formaten.