NEOS St. Pölten nominieren Bernd Pinzer als Spitzenkandidaten

Die NEOS St. Pölten ziehen mit einem neuen Spitzenkandidaten in die kommende Gemeinderatswahl: Der bisherige Teamlead Bernd Pinzer ist vom pinken Stadtteam offiziell nominiert worden.

"Stadtpolitik braucht keine Hinterzimmer und erfordert auch kein Geheimwissen – sondern Transparenz, Hausverstand und Mut, die Dinge beim Namen zu nennen“, so Pinzer, der die Probleme klar benennen aber immer Lösungen liefern wolle. "Wer Verantwortung trägt, muss rechnen können – nicht schönreden. Wenn wir die steigende Verschuldung nicht endlich in den Griff bekommen, droht ein finanzielles Debakel. Am Ende zahlen das die St. Pöltnerinnen und St. Pöltner mit höheren Gebühren und Abgaben.“

Steigende Verschuldung bekämpfen

Pinzer will mit seinem Team "eine echte Alternative zur derzeitigen Stadtregierung" bieten. Wer die weiteren Listenlätze einnimmt, wollen NEOS St. Pölten bis Ende November bekannt geben. Davor muss die Wahlliste offiziell vom Landesparteivorstand bestätigt werden.