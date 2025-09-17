Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Renate Giller-Schilk ist neue Bezirshauptfrau von Gmünd.
© Land NÖ

Neuwahl

Neue Bezirkshauptfrau in Gmünd mit Renate Giller-Schilk

17.09.25, 10:32
Teilen

Renate Giller-Schilk tritt die Nachfolge von Christian Pehofer an. Die neue Bezirkshauptfrau von Gmünd war zuletzt BH-Stellvertreterin in Tulln. 

Renate Giller-Schilk wurde in der dienstaglichen Sitzung der NÖ Landesregierung mit sofortiger Wirkung zur neuen Bezirkshauptfrau von Gmünd bestellt. Sie folgt damit Christian Pehofer nach, der im Juni des heurigen Jahres die Leitung der Bezirkshauptmannschaft Baden übernommen hat.

Giller-Schilk wurde 1972 geboren und absolvierte das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien. Im Jahr 1997 trat sie als Ausbildungsjuristin an der Bezirkshauptmannschaft Gänserndorf in den NÖ Landesdienst ein. Giller-Schilk bekleidete dort diverse Leitungsfunktionen, u.a. in der Straf- und Gewerbeabteilung oder auch in den Bereichen Sicherheit und Ordnung, Jugend und Soziales sowie in der Allgemeinen Verwaltung. Im Jänner 2021 wurde sie zur Bezirkshauptmann-Stellvertreterin in Hollabrunn bestellt, seit 2022 war Renate Giller-Schilk BH-Stellvertreterin in Tulln.

Vorgänger Christian Pehofer trat 2004 als Bautechniker in der Gruppe Straße, Abteilung Landesstraßenplanung, in den NÖ Landesdienst ein. Er bekleidete u.a. die Funktion des Bezirkshauptmann-Stellvertreters in Scheibbs und St. Pölten und war ab März 2023 Bezirkshauptmann in Gmünd.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden