Neuer ÖAMTC-Stützpunkt in Melk feierlich eröffnet

Die große ÖAMTC-Modernisierungs-Offensive geht weiter - mit nachhaltiger Bauweise, mehr Platz und einem großen Angebot für alle Mitglieder in Melk.

Zahlreiche Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Partnerorganisationen waren am 6. Juni bei der feierlichen Eröffnung des neuen ÖAMTC-Stützpunktes in Melk dabei. Nach knapp drei Jahrzehnten löst der moderne und nachhaltig errichtete Neubau in der Hobelstraße 1 den bisherigen Standort ab, der nur wenige hundert Meter entfernt gelegen war.

© ÖAMTC/APA-Fotoservice/Tesarek ×

"In Niederösterreich verzeichnet der ÖAMTC bereits mehr als eine halbe Million Mitglieder. Das stete Mitgliederwachstum, vielfältige Mobilitätsformen und eine laufende Weiterentwicklung unserer Services machen auch den konsequenten Ausbau unserer Infrastruktur notwendig. Der neue Stützpunkt ist ein weiteres Vorzeigeprojekt unserer nachhaltigen Standort-Offensive", erklärt Oliver Krupitza, ÖAMTC-Direktor für Wien, Niederösterreich und das Burgenland.

Hochmodern ausgestattet

In Melk schafft der Mobilitätsclub mehr Platz für zukunftsorientierte Angebote und fundierte Beratung auf rund 1.000 Quadratmetern. Die 15 Mitarbeiter in Melk erwartet ein hochmodernes und bestens ausgestattetes Arbeitsumfeld.

Wie bei allen neuen ÖAMTC-Stützpunkten steht auch in Melk die nachhaltige Bauweise im Fokus. Der Hauptbaustoff des Neubaus ist Holz – erstmals besteht sogar die gesamte Tragkonstruktion zu 100 Prozent aus diesem nachwachsenden Rohstoff. Auch bei der Energieversorgung wird auf nachhaltige Lösungen gesetzt: Heizung und Kühlung erfolgen mittels Sole/Wasser-Wärmepumpenanlage mit Tiefensonden. Darüber hinaus wird am Dach eine großzügige Photovoltaikanlage installiert, sodass sich das neue Gebäude künftig selbst mit Energie versorgen wird.