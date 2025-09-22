Niederösterreicher fahren weniger mit dem Auto

Ein niederösterreichischer Haushalt legt im Schnitt 14.890 Auto-Kilometer pro Jahr zurück, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt.

Die aktuelle VCÖ-Analyse skizziert das Mobilitätsverhalten der Niederösterreicherin und des Niederösterreichers folgendermaßen: Im Vergleich zur Erhebung im Zeitraum 2021/2022 wurden weniger Kilometer mit dem Auto gefahren. Aber die Verkehrsbelastung ist nach wie vor hoch. Ein großes, bisher unterschätztes Potenzial liegt in den Elektrofahrrädern, betont die Mobilitätsorganisation VCÖ.

11,34 Milliarden Kilometer pro Jahr waren die Autos der niederösterreichischen Haushalte laut Statistik Austria im Zeitraum 2023/2024 unterwegs. Das entspricht fast der Distanz von 38 Mal zur Sonne und wieder retour. Auf alle Haushalte umgelegt, werden in Niederösterreich durchschnittlich 14.890 Kilometer pro Haushalt und Jahr mit dem Auto gefahren. Gegenüber dem Zeitraum 2021/2022 sind die mit dem Auto gefahrenen Kilometer im Schnitt um 1.030 Kilometer pro Haushalt zurückgegangen.

Unterschätzte Elektrofahrräder

Ein großes und bisher unterschätztes Potenzial, Autofahrten und damit Staus zu reduzieren, liegt in Niederösterreich in den Elektrofahrrädern, ermahnt der VCÖ. Damit können auch längere Distanzen von 15 oder 20 Kilometern sowie Strecken mit Steigungen, von denen es in Niederösterreichs Regionen viele gibt, mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren werden. "Statt im Auto zu sitzen, kommt man mit Elektrofahrrädern auf eine regelmäßige Portion gesunde Bewegung und stärkt damit die Gesundheit", verdeutlicht VCÖ-Experte Michael Schwendinger. Bei Elektrofahrrädern unterstützt der Elektromotor beim Treten bis zu 25 km/h.

Im Vorjahr gab es in ganz Österreich keinen einzigen tödlichen E-Bike-Unfall oder Rad-Unfall auf Radwegen. Eine für Österreich sehr erfreuliche Nachricht bringt eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der EU-Kommission: Österreich ist beim Schienenverkehr Vize-Europameister und EU-Champion. Im Schnitt werden in Österreich 2.335 Kilometer pro Kopf und Jahr mit Bahn, Straßenbahn und U-Bahn gefahren. Europameister ist die Schweiz mit 2.630 Kilometern pro Kopf und Jahr, Drittplatzierter ist Frankreich mit 1.720 Kilometern.