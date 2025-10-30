NÖ Christbaumhöfe starten in die Saison

Auf Niederösterreichs Christbaumhöfen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren: Die ersten Bäume werden geschnitten, Schmuckreisig gebunden und Verkaufsstände liebevoll hergerichtet. Die Hauptsaison nähert sich mit großen Schritten.

Dekobäume, Schmuckreisig und ganz viel Vorbereitung: NÖ Christbaumhöfe starten jetzt in die Christbaumsaison 2025. Alles muss jetzt für den Christbaumverkauf vorbereitet werden. Und auch die ersten Bäume für Firmen haben die heimischen Christbaumkulturen bereits verlassen. "Wenn die ersten Bäume die Höfe verlassen, ist das für uns der Moment, auf den wir Christbaumbäuerinnen und Christbaumbauern das ganze Jahr hinarbeiten“, erzählt Josef Reithner, Obmann der Arbeitsgemeinschaft NÖ Christbaumbauern. "Jetzt sieht man, wofür sich all die Pflege, das Schneiden und Kontrollieren über die Jahre gelohnt haben.“ Denn bis ein kleines Pflänzchen zur prachtvollen Nordmannstanne heranwächst, vergehen gut zehn Jahre intensiver Handarbeit. Jeder Baum wird über Jahre hinweg sorgfältig gepflegt, geformt und geschützt – eine Arbeit, die viel Geduld und Erfahrung verlangt.

Adventbaum liegt klar im Trend

Den Einsatz und das Know-how der niederösterreichischen Christbaumbauern wissen auch Konsumenten zu schätzen. So holen sich immer mehr Familien und Deko-Fans die Weihnachtsstimmung bereits Wochen vor dem Fest ins Haus. "Dekobäume sind mittlerweile ein echter Trend geworden“, weiß Reithner. "Viele stellen ihren Adventbaum bereits vor dem ersten Adventsonntag auf. Einige gönnen sich am Heiligen Abend sogar einen zweiten Baum.“ Ein Trend, der sich in den letzten Jahren immer mehr durchgesetzt hat. Neben klassischen Christbäumen erfreut sich auch Schmuckreisig aus Niederösterreich wachsender Beliebtheit: für Türkränze, Fensterbänke oder als natürlicher Akzent in der Adventdekoration. Und sogar die Umwelt freut sich. Denn mit einem Baum aus Niederösterreich lassen sich Weihnachten und Klimaschutz ganz leicht unter einen Hut bringen. Kurze Transportwege und eine nachhaltige Bewirtschaftung wird bei den NÖ Christbaumbäuerinnen und Christbaumbauern großgeschrieben.