NÖ Landhaus bietet wieder besondere Ferienbetreuung

LH Mikl-Leitner: "Die beste Zukunft unserer Kinder entsteht in jedem einzelnen Erlebnis, das sie neugierig macht, ihre Talente fördert und ihre Persönlichkeit stärkt."

Auch in diesem Sommer öffnet das Landhaus in St. Pölten wieder seine Türen für ein Ferienprogramm der Superlative: Gemeinsam mit dem Land Niederösterreich und dem gewerkschaftlichen Betriebsausschuss des Amtes der NÖ Landesregierung organisiert die NÖ Familienland GmbH eine vielseitige Kinderbetreuung für die Sommermonate. 45 angemeldete Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 14 Jahren erwartet ein abwechslungsreiches Ferienprogramm.

"Gerade in der Ferienzeit brauchen Familien ein verlässliches und qualitativ hochwertiges Betreuungsangebot", sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und betont: "Mit der Ferienbetreuung im Landhaus setzen wir hier ein starkes Zeichen – als Teil unserer blau-gelben Kinderbetreuungsoffensive und für die beste Zukunft unserer Kinder. Denn Zukunft entsteht nicht erst in der Schule, sondern in jedem einzelnen Erlebnis, das Kinder neugierig macht, ihre Talente fördert und ihre Persönlichkeit stärkt – genau das ermöglichen wir mit diesem vielfältigen Sommerprogramm."

Bis einschließlich 25. Juli erwartet die Kids ein abwechslungsreiches Programm mit kreativen, sportlichen sowie spannenden Workshops und Exkursionen. Jede Woche steht unter einem eigenen Themenschwerpunkt, begleitet von Einheiten mit der St. Pöltner Sportunion, Workshops im KinderKunstLabor, Experimenten zum Staunen und Aktionen mit der Freiwilligen Feuerwehr. Ein besonderes Highlight stellt der Landhaustag dar, bei dem die Kinder das Haus der Natur und den Klangturm besuchen, den Landtag erkunden und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner persönlich treffen.