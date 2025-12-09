NÖ-Plan an 35.000 Haushalte verteilt

Sven Hergovich (SPÖ): "Ein guter Plan wächst – mit jeder Idee aus der Bevölkerung."

Der von der SPÖ gestartete NÖ-Plan sorgt laut Kontroll-Landesrat Sven Hergovich (SPÖ) für "enorme Resonanz". 35.000 Exemplare wurden bereits ausgegeben, wobei täglich neue Vorschläge aus der Bevölkerung eintreffen, wie es heißt. "Wir haben in den vergangenen Wochen erlebt, wie groß das Bedürfnis nach echten Lösungen ist. Und wie sehr sich die Menschen ein Niederösterreich wünschen, dass das Leben wieder leistbar ist", so Hergovich.

Besonders häufig würden die Themen Kinderbetreuung, Energiepreise und Belastungen im Alltag angesprochen, besonders Familien fordern rasches Handeln. Der NÖ-Plan verspricht hier spürbare Entlastungen. Hergovich unterstreicht: "Der NÖ-Plan bietet konkrete, sofort umsetzbare Schritte – von kostenloser Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr über verlässliche Öffnungszeiten bis zu niedrigeren Energiepreisen."

Beispiele aus anderen Bundesländern würden bereits zeigen, dass funktionierende Modelle längst existieren. Klubobmann Hannes Weninger betont dabei die Machbarkeit: "Das sind keine Fantasieprojekte. Das funktioniert in anderen Bundesländern längst – und auch bei uns wäre es möglich, wenn der politische Wille da wäre."