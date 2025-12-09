Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Kontroll-Landesrat Sven Hergovich und Klubobmann LAbg. Hannes Weninger
© SPÖ NÖ

"Liefert Entlastung"

NÖ-Plan an 35.000 Haushalte verteilt

09.12.25, 14:28
Teilen

Sven Hergovich (SPÖ): "Ein guter Plan wächst – mit jeder Idee aus der Bevölkerung."

Der von der SPÖ gestartete NÖ-Plan sorgt laut Kontroll-Landesrat Sven Hergovich (SPÖ) für "enorme Resonanz". 35.000 Exemplare wurden bereits ausgegeben, wobei täglich neue Vorschläge aus der Bevölkerung eintreffen, wie es heißt. "Wir haben in den vergangenen Wochen erlebt, wie groß das Bedürfnis nach echten Lösungen ist. Und wie sehr sich die Menschen ein Niederösterreich wünschen, dass das Leben wieder leistbar ist", so Hergovich.

Besonders häufig würden die Themen Kinderbetreuung, Energiepreise und Belastungen im Alltag angesprochen, besonders Familien fordern rasches Handeln. Der NÖ-Plan verspricht hier spürbare Entlastungen. Hergovich unterstreicht: "Der NÖ-Plan bietet konkrete, sofort umsetzbare Schritte – von kostenloser Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr über verlässliche Öffnungszeiten bis zu niedrigeren Energiepreisen."

Beispiele aus anderen Bundesländern würden bereits zeigen, dass funktionierende Modelle längst existieren. Klubobmann Hannes Weninger betont dabei die Machbarkeit: "Das sind keine Fantasieprojekte. Das funktioniert in anderen Bundesländern längst – und auch bei uns wäre es möglich, wenn der politische Wille da wäre."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden