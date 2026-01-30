NÖ stark bei Fashionweek Berlin vertreten

Im Rahmen der Berlin Fashionweek F/W 2026 Saison veranstaltet die österreichisch-spanisch-amerikanische Agentur 1st Place Models einen offiziellen, von der FWA Fashionweek Association lizenzierten Fashionweek-Event. Der Modeabend punktet dabei mit einer besonders starken NÖ-Beteiligung.

Für einen deutlichen blau-gelben Akzent auf dem Laufsteg sorgen mehrere NÖ-Models: Maria Balder (24, Wien, geboren in Korneuburg), Kassara Speiser (18, St. Pölten Land), Qendresa Bulliqi (23, Horn), Lea-Rebecca Cretu (22, Wien, geboren in Klosterneuburg), Alexandra Reiser (30, Korneuburg) und Katharina Jordan (22, Gänserndorf) sind Teil des Modelpools. Auch auf Designer-Seite ist NÖ stark vertreten: Doris Berger (Rosengarten Couture) aus Guntramsdorf, die in Baden lebende gebürtige Kärntnerin Anna Egger-Piskernik sowie Nikola Baumgartner aus St. Georgen am Ybbsfelde präsentieren ihre aktuellen Kollektionen.

Motto: „Art meets Fashion“

Der Event steht unter dem Motto "Art meets Fashion" und verbindet Mode mit künstlerischem Ausdruck. Gezeigt werden neue Kollektionen ausgewählter Designer, die Vielfalt, Individualität und kreative Visionen in den Mittelpunkt stellen. Auch abseits des Laufstegs spielt Kunst eine zentrale Rolle: Der Künstler Mr. Agua (Lukas Wlasto) wird vor Ort eine Jacke live bemalen. Musikalisch begleitet wird der Abend vom englischen DJ F1ndr, der bereits bei der London Fashionweek aufgelegt hat und als Host durch das Programm führt.