Ein Kindergarten in Perchtoldsdorf wurde am Freitag offiziell eröffnet, zumindest der neue Zubau. Der Kindergarten wurde nämlich zweistöckig und bietet Platz für vier zusätzliche Gruppenräume.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) war für die zeremonielle Eröffnung zuständig. "Die Eröffnung findet in einer sehr herausfordernden Zeit statt, wenn wir uns die Ereignisse in der Welt vor Augen führen. Und bei all diesen Herausforderungen habe ich oft das Gefühl, dass uns der Blick auf das Wesentliche verstellt wird. Dieser Kindergarten ist eine Oase und ein schönes zweites Zuhause für unsere Kinder und bietet den Eltern die große Chance, Beruf und Familie noch besser zu vereinen", so Mikl-Leitner.

Zudem sieht sie den Ausbau auch sinnbildlich für das Land Niederösterreich, denn: "Nach einem aktuellen Bericht der Statistik Austria liegt Niederösterreich aufgrund der blau-gelben Kindergartenoffensive bei der Kinderbetreuung über dem Österreich-Schnitt und verzeichnet in der Kategorie der Zweijährigen die höchsten Betreuungsquoten im Bundesländervergleich."

Nachhaltigkeit wurde groß geschrieben

Im Anschluss an die Worte der ÖVP-Politikerin erfreuten sich die Kinder über Wimmelbücher und im Garten wurde ein Bäumchen gepflanzt, das wie die Kinder im Kindergarten aufblühen soll.

Zudem greift der Baum auch das sonst nachhaltige Konzept beim Ausbau auf. Es wurde mit einer energieeffizienten und ökologischen Holz-Massivbauweise erbaut, hat eine Photovoltaikanlage und eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Kostenpunkt sind rund 2,6 Millionen Euro.

84 Kinder in sechs Gruppen beherbergt der Kindergarten, wofür 21 Personen in der Betreuung zuständig sind.