Öl abgehängt: Niederösterreich hat neuen Heizungsliebling

Das Land Niederösterreich legt aktuell das höchste Tempo an den Tag, wenn es um den Ausstieg von Öl bei Heizungen geht. Denn erstmals haben die meisten Bewohnerinnen und Bewohner keine Ölheizung mehr zuhause, stattdessen belegen Pelletheizungen den ersten Platz.

188.000 Hauptwohnsitze in Niederösterreich werden mit Holz, Hackschnitzel, Pellets oder Holzbriketts angeheizt, das zeigt die Statistik Austria. Bisher konnte die Ölheizung die einzelnen Arten übertrumpfen, doch nicht mehr.

Ölausstieg bis 2035

Denn auf 59.800 Haushalte mit Erdgas betriebenen Heizungen kommen mittlerweile 61.000 mit Pelletheizungen. Das vermeldete der Verband ProPellets Austria mit Berufung auf Zahlen der Landwirtschaftskammer Niederösterreich und den Verkaufszahlen der ersten Jahreshälfte.

Auf 1.000 Haushalte kommen also 76,5 Pelletheizungen. Damit belegt Niederösterreich den zweiten Platz hinter Kärnten mit 98. Mit der aktuellen Rate ist ein Ausstieg aus Ölheizungen bis 2035 möglich, wenn die Förderungen bestehen bleiben.