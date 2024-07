× Warum Sie bei Hitze die Kleiderschranktüren öffnen sollten

Wenn den ganzen Tag die Sonne in die Wohnung prallt, steigen die Temperaturen schnell nach oben. Stickige Luft und schlaflose Nächte sind vorprogrammiert. Mit einem simplen Trick können Sie wieder für ein kühles Raumklima sorgen.

Derzeit werden wir von einer Hitzewelle überrollt und wer keine Klimaanlage hat, muss etwas kreativ werden. So können Sie sich ein Kühlungssystem selber bauen, um die Hitze erträglicher zu machen. Doch es geht noch leichter. Mit diesem genialen Trick halten Sie die Sommerhitze aus der Wohnung fern.

Darum sollten Sie die Schranktüren bei Hitze öffnen

Meistens reißen wir morgens erst einmal alle Fenster weit auf, um ordentlich zu lüften und die stickige Luft der Nacht aus der Wohnung zu vertreiben. Doch nicht nur die Fenster sollten geöffnet werden, auch Ihre Schranktüren sollten Sie gleich aufmachen.

Durch die geöffneten Türen verbessert sich nämlich die Luftzirkulation und die Wärme kann nach draußen entweichen. Zudem funktionieren Schränke, Schubladen und Co. wie eine Art Heizung, in denen sich die Hitze vom Tag staut. Die großen Hohlkörper nehmen die hohen Temperaturen auf und können sie speichern. Wenn die Türen am Morgen geöffnet werden, hat der Heizungseffekt keine Chance.

Weitere Tipps bei Hitze in der Wohnung

Geräte abschalten

Auch elektrische Geräte geben im Haushalt einiges an Hitze ab. Das gilt für Fernseher oder Computer, Kühlschränke, Gefriertruhen oder Lampen. Daher ist es zu empfehlen, jene Geräte abzuschalten, die gerade nicht benötigt werden.

Fenster von außen verdunkeln

An heißen Sommertagen wollen wir die Sonnenstrahlen möglichst nicht in die eigenen vier Wände lassen. Mit einem außen angebrachten Sonnenschutz, wie zum Beispiel Rollläden oder Jalousien sorgen Sie dafür, dass sich das Gebäude erst gar nicht aufheizen kann. Auch Alufolie hält die Hitze aus der Wohnung fern.

Gekühlter Pyjama

Für eine wohltuende Abkühlung an heißen Sommertagen sorgt auch ein gekühlter Pyjama. Legen Sie Ihren Schlafanzug dafür kurz in einem Plastiksackerl verpackt ins Eisfach. Auch wenn es erstmal eisig kalt klingt, der gekühlte Schlafanzug wird eine Wohltat sein. Sie können auch eine Wärmeflasche gefüllt mit kaltem Wasser mit ins Bett nehmen. Das hilft dem Körper Wärme zu entziehen und das Einschlafen zu erleichtern.