Österreichs größtes Street Food Festival kommt nach Horn

2015 wurde das European Street Food Festival ins Leben gerufen und tourt seither durch Österreich, zehn Jahre später feiert es Jubiläum und darf sich das Größte seiner Art nennen. Die letzten Stationen enthalten auch Horn, nämlich am 4. und 5. Oktober.

Der Name darf einen aber nicht verwirren, denn aufgetischt werden hier Köstlichkeiten aus aller Welt, nicht nur Europa. Die Bandbreite ist groß, von Mexiko, über Norwegen bis hin zu Klassikern wie Indien oder den USA.

Dutzende Köche und Aussteller liefern in ihren Food-Trucks und Ständen Suppen, Snacks, Gekochtes und Gegrilltes, vegetarisch und vegan sowie auch Süßes wie Waffeln und Crêpes. Und natürlich darf auch die heimische Küche nicht fehlen - alles frisch zubereitet.

© Christoph Lenzenweger/European Street Food Festival

Ganzes Wochenende bei freiem Eintritt

Die Tour reicht von März bis Ende Oktober, das European Street Food Festival 2025 neigt sich also dem Ende. Am 4. und 5. Oktober macht es aber noch einmal Halt in Niederösterreich. Am Samstag geht das Event von 11:00 bis 22:00 Uhr, am Sonntag von 11:00 bis 20:00 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei.

Mittlerweile war das Festival bereits Anlaufstelle für über 3,5 Millionen Besucher. Dafür verantwortlich zeigt sich Showproduzent Jochen Auer und sein Stage Culinarium Catering. Auer ist unter anderem auch bekannt für die Wildstyle & Tattoo Messe.