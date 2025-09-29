Einen mehr als würdigen Abschluss feierte der 42. Mödlinger Orgelsommer mit dem großen Festkonzert "150 Jahre Stadt Mödling“ in St. Othmar. Organist und Gesamtleiter Reinmar Wolf konzertierte dabei mit dem Kirchenchor der Pfarre St. Othmar .

Der Organisator Reinmar Wolf hatte für sein stimmiges "Mödling-Programm“ mit Sopranistin Karoline Pilcz und Tzveta Dimitrova am Orgelpositiv auch zwei großartige Solistinnen engagiert. Kulturstadtrat Stephan Schimanowa überbrachte am Beginn die besten Wünsche von Stadtchefin Silvia Drechsler und freute sich, dass mit dem Orgelsommer eine weitere hochkarätige Veranstaltung den Jahresreigen von "150 Jahre Stadt Mödling" bereichert. Pfarrer Adolf Valenta übernahm die Begrüßung und die Orgelsommer-Organisatorin Heidi Wimmer sorgte wie gewohnt für die kompetente Werkeinführung in die Stücke.

Und die zahlreichen Besucher sollten ihr Kommen nicht bereuen, denn nichts weniger als einen Parforceritt durch die (Mödlinger) Musikgeschichte – von Walther von der Vogelweide bis zu Schönberg und Wolf - hatte Reinmar Wolf vorbereitet. Es war der klugen Stückauswahl zu verdanken, dass für dieses Festprogramm Werke einer beachtlichen Anzahl von Mödlinger Komponisten und bisher fast unbekannte oder selten gespielten Stücken zu Gehör gebracht wurden. So spielte Wolf zum Auftakt eine Komposition des Mödlinger Professors Heinz Kratochwil, bei deren Uraufführung im Wiener Funkhaus schon vor vielen Jahren ein junger Reinmar die Orgel gespielt hatte! Es folgten liturgische Stücke von Wilfried Satke und Herbert Königs „Gloria“. König war Professor am BG Keimgasse und ein hoch verdienter Blasmusiker. Den Abschluss des ersten Blocks bildeten Kratochwils Eröffnung und Sanctus aus der "Deutschen Psalmenesse für die Jugend“.

Auch Freudentänze wurden aufgeführt

Danach folgte Dimitrovas überaus spannende Bearbeitung des "Palästina Liedes“ - dem einzigen Stück Walther von der Vogelweides, bei dem auch die Melodie überliefert ist! Stimmlich wurde ihr Spiel am Orgelpositiv dabei von der wunderbaren Mödlinger Sopranistin Karoline Pilzc begleitet. Die Sängerin wusste in der Folge auch bei den zauberhaften Liedern von Hugo Wolf und Arnold Schönberg die Zuhörer zu begeistern. Weiters wurden die "Freudentänze“ des Kapellmeisters, Korrepetitor und Organisten Werner Schmid und ein launiger Geburtstagsmarsch für den legendären Mödlinger Stadtchef Joseph Schöffel, komponiert vom ehemaligen Chorleiter des Mödlinger Gesangvereins Anton Schamann, zu Gehör gebracht. Danach folgte das "Ave Maria“ der beiden ehemaligen Chorleiter Helmut Richter und Karl Pischof.

Zum Abschluss des Abends zeigte Organist Reinmar Wolf zum großen Finale mit seiner Paraphrase über „Es sungen drei Engel“ sein gefühlvolles Spiel und seine Virtuosität an der Walker Orgel. Ein Extralob geht an die Kirchenchor der Pfarre St. Othmar, die mit ihrem Gesang verschiedene Stücke immer wieder stimmig und wunderschön begleiteten. Lange anhaltender Applaus und Bravo-Rufe für alle Mitwirkenden waren der verdiente Lohn für einen großartigen Konzertabend in St. Othmar. Auch eine Zugabe aller Beteiligten in Gestalt von Paula Schwambergers "Lied über Mödling" durfte da natürlich nicht fehlen.