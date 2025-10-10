PBZ Zistersdorf wird jetzt per Photovoltaik versorgt

Das NÖ Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) Zistersdorf wurde kürzlich mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet. Durch den Einsatz von Sonnenenergie sollen die Stromkosten zukünftig gesenkt und das PBZ nachhaltiger und unabhängiger von Energieversorgern werden.

Nach einer Bedarfsanalyse und der Prüfung, ob das Dach des PBZ Zistersdorf für die Installation einer Photovoltaik-Anlage – inklusive Ausrichtung und Statik – geeignet ist, wurde die Photovoltaik-Anlage vor Kurzem installiert. Diese Maßnahme ist Teil einer umfassenden Strategie des Landes Niederösterreich, die neben Pflege- und Betreuungszentren auch viele andere Gebäude umfasst, die sich im Eigentum des Landes befinden.

"Mit den hochmodernen PV-Anlagen auf Dächern unserer Pflege- und Betreuungszentren in Niederösterreich setzen wir ein Zeichen für Nachhaltigkeit und leisten einen weiteren wichtigen Beitrag zum Klimaschutz für die beste Zukunft unserer Kinder. Wir wollen unsere Heimat weiter unabhängig von fossilen Energieimporten machen und unsere Versorgungssicherheit stärken. Durch die Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen stärken wir zudem die regionale Wirtschaft und sichern Arbeitsplätze“, ist Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) überzeugt.

"Mit der Inbetriebnahme der neuen PV-Anlage auf dem Dach des PBZ Zistersdorf machen wir einen bedeutenden Schritt in Richtung umweltfreundlicher und ökologischer Energieversorgung. Dies reduziert nicht nur unsere CO2-Emissionen, sondern soll auch die Betriebskosten signifikant und langfristig senken. Außerdem sind wir weniger abhängig von Strompreisschwankungen“, betonte Kaufmännischer Direktor Christoph Schneider. Durch die Implementierung von PV-Anlagen auf öffentlichen Einrichtungen, wie PBZ, zeige sich, dass aktiver Klimaschutz und verantwortungsvolles Wirtschaften Hand in Hand gehen können. Diese Vorbildfunktion übernehme nun auch das PBZ Zistersdorf.