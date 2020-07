Pensionistin in NÖ ermordet: 16 Jahre Haft für Banker

62-Jähriger wegen Mordes verurteilt - Nicht rechtskräftig.

Wiener Neustadt. Ein 62-jähriger Bankberater ist am Dienstagnachmittag in Wiener Neustadt wegen Mordes nicht rechtskräftig zu 16 Jahren Haft verurteilt worden. Dem Juristen wurde vorgeworfen, im September des Vorjahres eine 86-jährige Kundin in ihrem Wohnhaus in Edlitz (Bezirk Neunkirchen) mit einer Frischhaltefolie erstickt zu haben. Die Geschworenen bejahten die Hauptfrage nach Mord einstimmig.

Bei der Strafbemessung wurden nach Angaben der vorsitzenden Richterin das Geständnis und die bisherige Unbescholtenheit des Angeklagten als mildernd gewertet. Erschwerend wirkte sich demnach die Verwendung einer Waffe aus.

Näheres in Kürze...