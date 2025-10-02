"Pflück mi!" Gelbes Band zeigt Obst zur freien Entnahme

In Niederösterreich wurde eine Aktion zur Lebensmittelrettung ins Leben gerufen, die jeder Bürgerin und jedem Bürger gratis Obst beschert. Sieht man ein Gelbes Band auf einem Baum, kann das Obst einfach gepflückt werden.

"Pflück mi!" nennt sich die Aktion der Initiative "Wir für Bienen" und der Energie- und Umweltagentur NÖ. Bereits über 1.500 Bäume im Bundesland wurden eingetragen. Es kann nämlich jede Gemeinde, jeder Landwirt und auch jede Privatperson das Band bestellen und auf den eigenen Bäumen und Sträuchern befestigen.

30.000 Tonnen Obst

60 Gemeinde machen bei dem Projekt mittlerweile mit, das biologisch abbaubare Band kann ganz einfach online bestellt werden. Zusätzlich können die Bäume auf der Website auch registriert werden. Da das aber nicht jeder macht, geht man von sogar mehr als den 1.500 registrierten Pflanzen aus.

Wie auf der Karte unten zu sehen, ist noch viel Luft nach oben. Die gelben Bereiche zeigen Orte mit bis zu 20 Bäumen, in den hellgrünen Bereichen sind es schon bis zu 150 Bäume. Die Bezirke Mistelbach und Amstetten weisen gar Bereiche mit über 300 Bäumen auf.

© OpenStreetMap

Damit soll von den 30.000 Tonnen Obst, das die rund 725.000 Bäume in Niederösterreich jährlich tragen, so viel wie möglich gerettet werden. Immerhin kann einfach nicht alles geerntet werden und damit die Lebensmittel nicht verderben, können jetzt alle in der Umgebung mithelfen.