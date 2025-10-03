Philipp Hochmair spielt Goethes Werther - Andrang ist groß

Es ist ein Werk, das auch 250 Jahre nach seiner Entstehung nichts an Popularität verloren hat: "Die Leiden des jungen Werther" von Johann Wolfgang von Goethe. Schauspiel-Star Philipp Hochmair bringt die Geschichte in die heutige Welt, mit einem Solo-Auftritt in Wiener Neustadt.

"WERTHER!" nennt sich Hochmairs Seelenstriptease, der sich irgendwo zwischen Performance-Act, einem Monodram und einer Lesung einpendelt.

Genutzt wird der Originaltext von Goethe, doch unter dem Blickwinkel der heutigen und vor allem Hochmairs persönlicher Sicht. Social Media, iPhone-Kultur und das Leben vor einer Kamera dürfen dabei nicht fehlen, bei der Ergründung des liebeskranken jungen Protagonisten und seinem Verfall.

"Das Drängende, Dringliche, Notwendige, das in diesem Text steckt, hat rund 250 Jahre später nichts an seiner Intensität eingebüßt. Dieser heutigen Gültigkeit entsprechend, haben wir es auch musikalisch in einem neuen Kontext verortet, der aber gleichzeitig dessen Zeitlosigkeit unterstreicht", erklärte Philipp Hochmair die Idee dahinter.

Zusatztermin am 5. Oktober verfügbar

Ein kraftvoller Bühnenauftritt, wie man es von Hochmair zum Beispiel aus "Jedermann" kennt, darf erwartet werden. Nicht weniger scheint sich das Publikum jedenfalls zu erwarten, denn die zwei Vorstellungen am 4. und 5. Oktober in den Kasematten in Wiener Neustadt waren umgehend ausverkauft.

Ein Zusatztermin am Nachmittag (15:00 Uhr) des 5. Oktobers wurde angesetzt und noch sind Karten dafür zu haben, vermutlich aber nicht mehr lange.