Polizei ermittelt nach Waldbrand im Föhrenwald

Die Feuerwehr konnte aufgrund der Windstille am Samstag die Ausbreitung eines Waldbrandes verhindern.

Die Einsatzkräfte wurden am Sonntag gegen 15.30 Uhr alarmiert. In einem Jungwald in St. Egyden am Steinfeld war ein Brand ausgebrochen.

Laut dem Neunkirchner Bezirksfeuerwehrkommandanten Josef Huber waren rund 800 bis 1.000 Quadratmeter Wald betroffen. Die Rauchsäule war weithin zu sehen. Kurzfristig waren rund 120 Feuerwehrmitglieder von zehn Feuerwehren ausgerückt. Sie konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Laut Huber sei dabei ein entscheidender Vorteil gewesen, dass es am Sonntag windstill war, wie der ORF berichtet.

Brandursache war unklar

Die Feuerwehr war Sonntagnachmittag noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Das Gebiet wurde mit Drohnen überflogen, um eventuelle Glutnester aufzuspüren. Die Brandursache war vorerst noch völlig unklar. Die Polizei ermittelt.