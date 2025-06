Neos-Team für Gemeinderatswahl in Vösendorf

Die Neos treten mit einem Zweiergespann an der Spitze bei den Gemeinderatswahlen in Vösendorf an.

Der Gemeinderat von Vösendorf (Bez. Mödling) muss nach den Verfehlungen des ehemaligen Bürgermeisters Hannes Koza (ÖVP) im September neu gewählt werden.

"Transparenz" nach Turbulenzen um den Bürgermeister

NEOS wollen bei der am 21. September stattfindenden Neuwahl des Gemeinderats mit Karim Pfeil (links im Bild oben) als Spitzenkandidaten antreten. Nach den monatelangen Turbulenzen um ÖVP-Bürgermeister Hannes brauche die Gemeinde nun eine transparente Politik, die Sauberkeit und Anstand in den Mittelpunkt stellt, so die Neos.

„Es wird Zeit für einen Neuanfang mit klaren Prioritäten: transparente Finanzen, Investitionen in die Bildung unserer Kinder und eine fraktionsübergreifende Zusammenarbeit im Gemeinderat. Denn für das Hick Hack zwischen den Parteien hat niemand mehr Verständnis“, so Pfeil, für den es nach der Ära Koza auch eine Überprüfung der Verwaltungsabläufe braucht. „Ein nettes Gesicht ist zu wenig, wenn sich hinter den Kulissen Abgründe auftun. Jetzt muss man genau hinschauen, welche Strukturen hier aufgebaut wurden, wo Effizienzen im Sinne der Menschen in der Gemeinde gehoben und Abläufe vereinfacht werden können. Auch Vösendorf muss fit für die Zukunft werden.“

Mit an Bord im Team der NEOS Vösendorf ist auch Wolfgang Silhan, der die Aufgabe des Teamleads übernimmt.

Ex-Bürgermeister Johannes Koza musste zurücktreten, nachdem er einen Angriff auf sich fingiert und auf Social Media verbreitet hatte. Im März wurde er von einem Gericht dafür verurteilt .