Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Regeln für Fremde in der NÖ-Grundversorgung verschärft
© NÖ Landtag

Sozialsystem

Regeln für Fremde in der NÖ-Grundversorgung verschärft

01.09.25, 15:24 | Aktualisiert: 02.09.25, 12:15
Teilen

Landesrat Martin Antauer (FPÖ) spricht sich für "Null-Toleranz gegenüber Missbrauch" aus: Wer einen Schutzstatus genieße, dürfe sich nicht auf Kosten der Steuerzahler bereichern. 

"Wir haben wiederholt Fälle erlebt, in denen Fremde in Österreich um Schutz und Hilfe angesucht haben, gleichzeitig aber ungeniert in ihre Heimatländer zurückgereist sind – während sie hier weiter Leistungen kassiert haben", erklärt Landesrat Martin Antauer (FPÖ) eine seit Anfang September geltende Neuregelung.

Regeln für Fremde in der NÖ-Grundversorgung verschärft
© NÖ Landtag

Damit möchte Niederösterreich einen weiteren Schritt setzen, um das Bundesland so unattraktiv wie möglich für illegale Migration zu machen.

Monatliche Meldepflicht

Ab sofort muss sich jeder Fremde, der in der Grundversorgung des Landes steht, mindestens einmal pro Monat persönlich bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde melden. Die Aufforderungen werden kurzfristig verschickt, damit Missbrauch ausgeschlossen ist.

"Wer dieser Verpflichtung nicht nachkommt, verliert sofort den Anspruch auf Grundversorgung. Das ist eine glasklare Regelung ohne Hintertürchen“, so Antauer.

Das Ziel sei eindeutig: "Null-Toleranz gegenüber all jenen, die den Schutzstatus missbrauchen und sich auf Kosten der Steuerzahler bereichern wollen", so Landesrat Martin Antauer abschließend.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden