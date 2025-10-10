Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Revitalisierung für Furth
© Land NÖ

Ortskern

Revitalisierung für Furth

10.10.25, 10:40
Teilen

Mit der Förderung durch das Land Niederösterreich soll ein klares Zeichen für die Erhaltung des baukulturellen Erbes im Mostviertel und die Stärkung der Ortszentren im UNESCO-Welterbe Wachau gesetzt werden – im Sinne der "Landesstrategie Niederösterreich 2030". 

Die Niederösterreichische Landesregierung hat auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) für die Generalsanierung und Revitalisierung des ehemaligen Rathauses, der ehemaligen Meierhofanlage und des Kulturstadls als Ortszentrum in Furth bei Göttweig einen Förderbetrag in der Höhe von 200.000 Euro aus Mitteln der Abteilung Kunst und Kultur beschlossen. Mit dem Projekt entsteht inmitten der Gemeinde ein lebendiges Ortszentrum, das Geschichte, Kultur und Gemeinschaft verbindet. Das späthistoristische Rathaus von 1898, die barocken Gebäudeteile der ehemaligen Meierhofanlage und der große Holzstadl werden umfassend saniert und revitalisiert. Künftig soll der "Kulturstadl“ als Veranstaltungssaal dienen, während die Volksschule weiterhin am Standort verbleibt. 

"Mit dieser Investition bewahren wir ein Stück unserer Geschichte und schaffen zugleich neue Räume für Kultur und Begegnung“, sagt die Landeshauptfrau und führt aus: "Die Revitalisierung des historischen Ortskerns von Furth bei Göttweig zeigt, wie wir in Niederösterreich Tradition und Zukunft miteinander verbinden – für lebendige Gemeinden, ein starkes Miteinander und die beste Zukunft unserer Kinder.“ 

Die Gesamtkosten des Projekts betragen rund 11,6 Millionen Euro, wovon rund 2,3 Millionen Euro auf denkmalpflegerische Maßnahmen entfallen. Neben dem Beitrag des Landes Niederösterreich tragen auch der Bund, der NÖ Schul- und Kindergartenfonds sowie die Marktgemeinde zur Finanzierung bei.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden