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Revolution auf der Straße! Post-Autos werden zu Strom-Kraftwerken
© Post

Post, EVN & Netz NÖ

Revolution auf der Straße! Post-Autos werden zu Strom-Kraftwerken

16.03.26, 12:05
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Geniale Idee aus Niederösterreich: Die gelben Post-Autos sollen künftig nicht nur Pakete liefern – sondern auch Strom! Ein spektakuläres Pilotprojekt startet jetzt in Mautern an der Donau. 

Die Post, die EVN und Netz Niederösterreich zünden die nächste Stufe der Energiewende – und das Testlabor ist die malerische Donaustadt Mautern im Bezirk Krems. Das Zauberwort heißt: bidirektionales Laden!

So funktioniert der Strom-Trick

Die Idee ist so simpel wie genial: E-Autos laden nicht nur – sie speichern Strom und geben ihn bei Bedarf wieder ins Netz ab! In Mautern liefert eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Postbasis den Sonnenstrom, die Fahrzeugbatterien schlucken ihn – und wenn der Bedarf steigt, fließt die Energie zurück. Die Post-Flotte wird damit zum riesigen, gebündelten Stromspeicher!

Perfektes Timing dank Zustellrhythmus

Und das Beste daran: Die Post-Fahrzeuge stehen ohnehin vom Nachmittag bis zum nächsten Morgen an den Ladestationen – genau dann, wenn Solarstrom gespeichert werden kann! Ein erhebliches Verschiebepotenzial, das bisher einfach ungenutzt blieb.

Neuland für ganz Österreich

Bidirektionales Laden ist in Österreich noch echtes Neuland – deshalb wollen EVN und Netz Niederösterreich mit dem Pilotprojekt jetzt wertvolle Praxiserfahrungen sammeln. Das große Ziel: Ab Anfang 2027 soll die Technologie österreichweit möglich werden! Kurzum: Mautern macht's vor – und ganz Österreich schaut zu!

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