× Schatzkiste im Tierpark Haag ausgegraben

Ein nahezu unglaublicher Fund sorgt derzeit für internationale Aufmerksamkeit.

Im Tierpark Haag – dem früheren Schlossgarten von Schloss Salaberg – wurde eine stark verrostete, eingedrückte Holzkiste mit Eisenbeschlägen entdeckt. Darin: Originaldokumente der ungarischen königlichen 1. Honvéd-Husaren-Division, die im Mai 1945 mit rund 10.000 Mann rund um das Schloss lagerte. Jahrzehntelang galten diese Unterlagen als verschollen – bis jetzt.

Ein Schatz der Erinnerung



Bürgermeister Lukas Michlmayr selbst gab am 17. Mai 2025 den spektakulären Fund bekannt, der exakt 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs erfolgt ist. Die Kiste – ursprünglich wohl als Feldküchenkiste verwendet – wurde im Hirschgehege des Parks von Militärhistoriker István Szebenyi und seinem Team mit einem Metalldetektor aufgespürt. Enthalten sind Tagebücher, Befehle, Karten und Lageberichte, die die dramatischen letzten Wochen der Husaren-Division dokumentieren.

„Ein Fund dieser Dimension ist eine absolute Seltenheit“, so Szebenyi, der seit Jahren gezielt nach den vermissten Unterlagen forschte. Den entscheidenden Hinweis lieferte ein Brief aus dem Jahr 1948, verfasst von Bánó-Kacskovics Zoltán, einem ehemaligen Offizier der Division, der seiner Nichte von der Vergrabung der Dokumente im Park eines Schlosses mit Damwild und Rittersaal am Ostufer der Enns berichtete. Gemeint war offensichtlich Schloss Salaberg bei Haag.



Eine Legende wird Realität



Lange galt es als Legende: Eine Freundschaft zwischen dem ungarischen Oberst Malanotti und dem amerikanischen General George S. Patton – entstanden bei einer Weltmeisterschaft 1930 in Toronto – soll dafür gesorgt haben, dass die Husaren-Division nicht an die Sowjets ausgeliefert wurde. Stattdessen wurde ihr im Mai 1945 die Flucht über das Kraftwerk bei Emshofen (Ernsthofen) und die Übergabe an die US-Streitkräfte ermöglicht.



Diese Geschichte, überliefert von Zeitzeuge Medgyesy Miklós, wurde nun durch die in der Truhe enthaltenen Dokumente gestützt. Erste Auswertungen deuten klar auf Kontakte zwischen ungarischen Offizieren und amerikanischen Militärs hin. „Wenn sich der gesamte Inhalt bestätigt, wird ein ganz neues Kapitel der ungarisch-amerikanischen Kriegs- und Erinnerungsgeschichte geschrieben“, erklärt Szebenyi.

Vom Schlachtfeld ins Archiv



Die Husaren kämpften während des Krieges ausschließlich an der Ostfront. Ihre Kapitulation bei den Amerikanern war für viele ein Hoffnungsschimmer – doch nicht alle Soldaten entgingen der sowjetischen Gefangenschaft. Viele wurden trotz Schutz durch die USA später deportiert. „Ein düsteres Kapitel der Nachkriegspolitik“, sagt Szebenyi. Umso wichtiger sei es, diesen Stimmen durch den Fund nun Gehör zu verschaffen.

Die Kiste soll nun restauriert, der Inhalt digitalisiert und wissenschaftlich aufgearbeitet werden. Eine Schenkung an das österreichische Staatsarchiv ist in Vorbereitung, um den historischen Schatz langfristig zu sichern und der Forschung zugänglich zu machen.



„Nicht unter der Erde, sondern vom Vergessen begraben“

So beschreibt der Historiker Emil Tomka die Bedeutung des Fundes. Was jahrzehntelang als verloren galt, hat nun wieder eine Stimme. Die Geschichte der 1. Husaren-Division – geprägt von Disziplin, Loyalität und einer außergewöhnlichen Rettung – ist kein abgeschlossenes Kapitel, sondern ein wiederentdeckter Teil europäischer Erinnerungskultur.Ein Schatz aus Erde und Erinnerung – und ein eindrucksvolles Zeichen gegen das Vergessen.