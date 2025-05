Kritisches "Wellenklänge-Festival" in Lunz

Von der Märchenwanderung bis zur kritischen Auseinandersetzung mit der Schönheit reicht das Programm.

Das wellenklaenge-Festival in Lunz am See (Bezirk Scheibbs) steht heuer von 11. bis 26 Juli unter dem Motto „Scham & Schönheit“. Dabei stehen mehrere Konzerte, eine Märchenwanderung, ein Hausball sowie eine Installation mit DJ-Set am Programm.

Thema "Scham und Schönheit" bewegt

Mit dem diesjährigen Motto „Scham & Schönheit“ hinterfragen die Intendanten Julia Lacherstorfer und Simon Zöchbauer (im Bild oben) laut Aussendung die Definition von Schönheit. „Wer definiert also, was schön ist? Medien und die Modeindustrie spielen heute dabei eine bedeutende Rolle“, so die Erklärung.

Nach dem Eröffnungskonzert mit Christl und Lylit auf der Seebühne steht am nächsten Tag ein Podiumsgespräch zum Thema „Scham x Weiblichkeit x Behinderung“ auf dem Programm. Weiters warten im Rahmen des Festivals eine Märchenwanderung, ein Hausball, das Jakobisingen und mehrere Konzerte auf Besucher.

Am 25. Juli ist in Zusammenarbeit zwischen der Musikerin Rojin Sharafi und den Künstlerinnen Ariathney Coyne und Lynn Mayya im Lunzer Saal eine audiovisuelle Installation mit anschließendem DJ-Live-Set zu erleben. Zum Abschluss treten Jumping Jungle – eine Freundesgruppe im Alter von zwölf bis 16 Jahren – und 5/8erl in Ehr’n auf.