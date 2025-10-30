Scheitert Semmering-Weltcup an einer Unterschrift?

Sollte der beliebte Semmering-Weltcup ausgerechnet an einer Unterschrift scheitern? Die Zeit drängt, dies umso mehr, also schon in zwei Monaten die Fans erwartet werden.

Wenn sie denn kommen dürfen, also: die Fans. Sollte es wirklich an einer Unterschrift - nämlich der der Bergbahnen - fehlen, wird der Weltcup am Semmering nämlich nicht stattfinden können. Zwei Monate vor den Skiweltcup-Rennen der Damen sind auf dem Semmering (Bezirk Neunkirchen) nach wie vor nicht alle Details geklärt. Es herrscht tatsächlich banges Warten auf die Unterschrift der Bergbahnen, ohne die eine Durchführung der Rennen unmöglich ist.

Aus den Büros von LH Johanna Mikl-Leitner und LH-Stv. Udo Landbauer (FPÖ) heißt es dazu: "Der Skiweltcup am Semmering hat eine lange Tradition. Nach dem Ausscheiden von Lienz hat sich das Land Niederösterreich in Abstimmung mit dem ÖSV bereit erklärt, den Weltcup auch in dieser Rennsaison durchzuführen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Wie bei jeder anderen Großveranstaltung dieser Dimension sind organisatorische Abstimmungen auf der Zielgeraden.“

Land beteuert: "alles in Zielgeraden"

Die kleine Gemeinde im südlichen Niederösterreich steht seit 1995 im Zweijahresrhythmus, alternierend mit Lienz, für Weltklasseskisport zum Jahreswechsel. Ausgerechnet beim 30-Jahr-Jubiläum gibt es im Vorfeld also ein Fragezeichen bei der Organisation. Grund ist eine fehlende Vereinbarung mit der Semmering-Hirschenkogel Bergbahnen GmbH. Die stellt eben für den Weltcup die Piste, die Lifte und die Parkplätze zur Verfügung. Der Verein WSV Semmering ist für die Durchführung zuständig und wird vom ÖSV beauftragt. Auf dem Semmering wäre heuer eigentlich ein weltcupfreies Jahr. Weil Lienz aber zurückzog, springt der Semmering ein. So der Wunsch von "St. Pölten". Der geänderte Zweijahresrhythmus änderte offenbar allerdings auch die Voraussetzungen.

Eine gewisse Vorlaufzeit wird benötigt

Jetzt steht es Spitz auf Knopf: Die Einigung mit den Bergbahnen sollte spätestens in zwei Wochen erzielt sein. Dann will das Organisationsteam mit den Aufbauarbeiten für den Weltcup beginnen. Die Zeit drängt ohnedies schon. Zunächst soll die Infrastruktur für die Fernsehübertragung aufgebaut werden. Auch für den Aufbau der Fantribünen wird eine gewisse Vorlaufzeit benötigt.

Am 27. Dezember 2025 ist auf dem Semmering um 10.00 Uhr ein Riesentorlauf angesetzt, am 28. Dezember folgt um 14.15 Uhr der Nachtslalom. So der Plan. Die große Frage, die jetzt noch bleibt: Wann kommt die Unterschrift der Bergbahnen?