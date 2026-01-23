Alles zu oe24VIP
Schlüsselübergabe für Ausweichquartier des NÖ Landtages
© NLK Pfeiffer

Umbau

Schlüsselübergabe für Ausweichquartier des NÖ Landtages

23.01.26, 15:47
Ab der kommenden Sitzung bis voraussichtlich Sommer 2027 wird der Landtag im Leopoldsaal tagen. 

Mit einer symbolischen Schlüsselübergabe haben Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP) und seine beiden Stellvertreter Zweiter Präsident Gottfried Waldhäusl (FPÖ) und Dritte Präsidentin Elvira Schmidt (SPÖ) sowie Landtagsdirektor Thomas Obernosterer von Abteilungsleiter Christoph Reiter (LAD3 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement) das Ausweichquartier des Landtages übernommen.

Landtagssaal wird umgebaut

Ab der kommenden Sitzung bis voraussichtlich Sommer 2027 wird der Landtag im Leopoldsaal tagen. In dieser Zeit wird der bisherige Landtagssaal umgebaut, um Barrierefreiheit zu schaffen, Energiekosten zu sparen und die Technik zu erneuern. Der Ausweichsaal ist nur rund ein Viertel so groß wie der bisherige Sitzungssaal, dennoch bietet er genügend Platz für die Landtagsabgeordneten, die Regierungsmitglieder sowie das notwendige Personal zur Durchführung der Sitzungen. Selbstverständlich sind auch für Besucher Plätze vorgesehen, diese sind aber auf 20 Sitzplätze limitiert. Eine Reservierung dieser Plätze ist nicht möglich.

