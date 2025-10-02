Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Schwalbeninsel: Rekord-Uferrückbau wurde gestartet
© APA/NATIONALPARK DONAU-AUEN/GILLMANN

Donau

Schwalbeninsel: Rekord-Uferrückbau wurde gestartet

02.10.25, 10:59
Teilen

Im Raum Stopfenreuth im niederösterreichischen Bezirk Gänserndorf hat an der Donau der Uferrückbau der "Schwalbeninsel" begonnen. Maßnahmen sind an der Insel selbst sowie entlang des Hauptufers vorgesehen

Mit einer Länge von drei Kilometern stellt die Aktion den größten zusammenhängenden Uferrückbau dar, der an der Donau bisher umgesetzt wurde, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.

Auf dem Plan steht konkret, die harte Steinverbauung zu entfernen und die Regulierungsbauwerke durchgängig zu gestalten. "Dadurch wird wieder eine ökologisch hochwertige und reich strukturierte Uferzone geschaffen, die zu einem gut durchströmten, wellenschlaggeschützten Hinterrinner führen wird", wurde betont.

"Hoch dynamisches Nebenarmsystem"

Ziel sei, im Raum Stopfenreuth in der Gemeinde Engelhartstetten ein "ein naturnahes, hoch dynamisches Insel-Nebenarmsystem" zu etablieren. Von viadonau und dem Nationalpark Donau-Auen GmbH wurde am Mittwoch der Startschuss für die Renaturierungsmaßnahmen gegeben.

Schwalbeninsel: Rekord-Uferrückbau wurde gestartet
© APA/NATIONALPARK DONAU-AUEN/GILLMANN

Umgesetzt werden sie im Rahmen des internationalen, von der EU kofinanzierten Naturschutzprojekts "LIFE WILDisland". Koordiniert vom Nationalpark Donau-Auen arbeiten hier 15 Partner aus den Donauanrainerstaaten Österreich, Deutschland, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Bulgarien und Rumänien zusammen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden