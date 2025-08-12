Schwimmer (85) verliert Bewusstsein - tot

Ein Angler zog den Mann noch aus dem Wasser, alle Reanimationsversuche blieben aber erfolglos.

NÖ. Ein 85-Jähriger ist am Montagnachmittag bei einem Badeunfall in Neu-Baumgarten, einem Teil der Gemeinde Sitzenberg-Reidling (Bezirk Tulln), gestorben.

Der Pensionist verlor im Wasser das Bewusstsein, ein Angler zog den imTeich treibenden Mann ans Ufer, berichtete die örtliche Feuerwehr auf ihrer Webseite. Reanimationsversuche waren erfolglos. Feuerwehr, Rettung, Polizei sowie ein Rettungshubschrauber des ÖAMTC waren am Unfallort im Einsatz.