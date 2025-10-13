SCS: Pop-Up-Blut-Spenden als Event

Angesichts eines Engpasses bei Blutkonserven schlägt das Rote Kreuz neue Wege ein. Ein Pop-Up-Konzept ermöglicht nun Blutspenden in der Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf (Bezirk Mödling). Man wolle die Menschen im Alltag abholen, heißt es.

Mit der Aktion sollen vor allem junge Menschen angesprochen werden. Die Öffnungszeiten laufen vorerst von Montag bis Freitag von 13.00 bis 17.00 Uhr, ab Dezember sind Blutspenden zusätzlich auch samstags möglich. Im Obergeschoß (Zugang über Eingang 3 oder das SCS-Parkhaus) wurde dem Roten Kreuz eine Fläche kostenlos zur Verfügung gestellt. Errichtet wurde dort laut Aussendung ein "aufmerksamkeitsstarker, moderner Raum“, der den Blutspenderinnen und -spendern eine "Wohlfühl-Atmosphäre“ inklusive Verpflegung bieten soll.

Blutspenden soll einfach zugänglich sein

"Mit dem Pop-Up in der Westfield Shopping City Süd setzen wir ein starkes Zeichen: Blutspenden soll nicht nur einfacher zugänglich sein, sondern auch ein modernes Erlebnis, das insbesondere junge Menschen anspricht“, gab Gerry Foitik, Bundesrettungskommandant des Roten Kreuzes, als Zielsetzung aus. Das Pop-Up-Blutspenden in der SCS sei ein weiterer Baustein in der langfristigen Strategie des Roten Kreuzes, die Blutversorgung sicherzustellen und die Spende für die Bevölkerung so einfach wie möglich zu machen: "Wir möchten Menschen dort abholen, wo sie sich im Alltag bewegen.“

Dringender Aufruf zum Blutspenden

Das Rote Kreuz und die Ärztekammer schlugen erst vor kurzem Alarm: Es herrsche ein Engpass an Blutkonserven, hieß es Ende September – in einem Ausmaß, dass offenbar bereits vereinzelt Operationen verschoben werden mussten. Neue Blutspenderegeln und Corona-Erkrankungen würden die Lage verschärfen.