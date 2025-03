SCS sprintet in den Frühling

Die Westfield SCS zeigt jetzt die neuesten Frühlingstrends und lädt zu Veranstaltungen.

Die Westfield Shopping City Süd veranstaltet erstmals am 5. März in Kooperation mit "Style up your Life!" und unter der Moderation von Germany´s Next Topmodel Siegerin Barbara Meier exklusiv für Westfield Club Mitglieder eine Westfield Club Shopping Night – verlängerte Öffnungszeiten und jede Menge Rabatte bei Premium-Marken inklusive.

Model Barbara Meier moderiert. © Westfield SCS ×

Farbige Frühlingstage zum Gustieren

Direkt im Anschluss haben alle Fashion- und Beautyliebhaber:innen bei den Colourful Spring Days von 6. bis 8. März die Möglichkeit die neuesten Trends der Saison zu entdecken. Von Workshops mit LUSH und We Are Flowergirls, Styling-Tipps von Modeexpertin Martina Reuter, Fashionshows bis hin zu einer Styling Lounge mit MAC Cosmetics, Caudalie und LUSH gibt es alles, was das Herz begehrt