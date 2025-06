SCS wird zur Arena für die internationale Surf-Elite

Der erste CityWave Surf Jam verwandelte die Westfield Shopping City Süd am Samstag in ein Zentrum der internationalen Surf-Szene.

Morgen steigt in der Westfield Shopping City Süd ein Event, der Wasser, Leidenschaft und internationale Spitzenathleten vereint. Der erste CityWave Surf Jam verspricht rasante Action, mitreißende Show und sportliche Höchstleistungen. Schon am Samstagnachmittag beginnt die Qualifikation der Herren. Das neue Jam-Format bringt Tempo ins Geschehen. Jeder Teilnehmer muss zeigen, was auf der stehenden Welle möglich ist. Begleitet von flotten Beats erlebt das Publikum jeden Trick hautnah.

Alle Surf-Fans erwartet ein actionreiches Spektakel.

Ab 19 Uhr beginnt das Semifinale. Ab 21 Uhr steht das große Finale an. Flutlicht und bunte LED-Lichter verwandeln die CityWave in eine Arena voller Energie. Mit dabei sind die Sieger der Rapid Surf League 2024. Aksinia Semenova aus Russland, Marius Gerlach aus München und Gilbert Yeh aus Singapore gehören zur Weltspitze. Auch Österreichs Surf-Elite steigt aufs Brett. Gretchen Steiner aus Wien und Niki Sandhoff aus Salzburg wollen ganz vorne mitmischen.





Sommerfeeling trifft auf Weltklasse-Surfsport

Der CityWave Surf Jam bringt internationales Niveau in heimische Gefilde. Zuschauer erleben die Stars der Szene in greifbarer Nähe. Die Atmosphäre verspricht Sommerlaune, Surf-Fieber und emotionale Highlights. Das Event wird zur Feuerprobe für das neue Wettkampfformat und zum Fest für alle Surf-Fans. Morgen zählt jeder Ritt und jede Sekunde auf der Welle. Die CityWave wird zum brodelnden Mittelpunkt eines unvergesslichen Pfingstwochenendes.