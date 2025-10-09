SGN: Moderner Wohnraum in Neunkirchen/NÖ

SGN: Wohnanlage mit vier freien Einheiten – zwei Wohnungen und zwei Reihenhäuser auf Basis Miete.

Moderne Wohnanlage in Neunkirchen © SGN

Willkommen in der neuen geförderten Wohnanlage der Siedlungsgenossenschaft Neunkirchen (SGN) in der Mühlgasse 6/1–7 – Herrengasse 5. Die Anlage umfasst insgesamt sieben großzügige Reihenhäuser mit einer Wohnnutzfläche von etwa 102 m², ideal als 4-Zimmer-Einheiten für Familien. Zusätzlich stehen zwei geförderte Wohneinheiten mit Wohnflächen zwischen 48 und 72 m² zur Verfügung – perfekt für Singles oder Paare.

© SGN

Wohnkomfort trifft Freizeitmöglichkeiten

Die Wohnanlage vereint modernen Komfort mit einer idealen Anbindung an Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten. Ob Spaziergänge im Grünen, sportliche Aktivitäten oder kulturelle Veranstaltungen – in Neunkirchen lässt sich urbanes Leben mit ländlichem Charme verbinden.

Wohnflächen zwischen 48 und 72 m² © SGN

Drei flexibel nutzbare Zimmer

Zwei geförderte Reihenhäuser zur Miete bestechen mit modernem Wohnkomfort: Großzügiges Vorzimmer, Gästetoilette, heller Wohn-Essbereich für gesellige Abende, drei flexible Zimmer, die als Schlafzimmer, Arbeitszimmer oder Hobbyraum genutzt werden können und ein Hauptschlafzimmer mit kleinem überdachten Balkon – perfekt für entspannte Momente im Freien. Das Badezimmer ist mit Badewanne und Dusche ausgestattet.

Info: Daniela Lehner, Tel. 03635/647 56 65, E-Mail: daniela.lehner@sgn.at, www.sgn.at

