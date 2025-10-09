Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
SGN: Moderner Wohnraum in Neunkirchen/NÖ
© SGN

Gefördert

SGN: Moderner Wohnraum in Neunkirchen/NÖ

09.10.25, 08:53
Teilen

SGN: Wohnanlage mit vier freien Einheiten – zwei Wohnungen und zwei Reihenhäuser auf Basis Miete.

Moderne Wohnanlage in Neunkirchen

Moderne Wohnanlage in Neunkirchen

© SGN

Willkommen in der neuen geförderten Wohnanlage der Siedlungsgenossenschaft Neunkirchen (SGN) in der Mühlgasse 6/1–7 – Herrengasse 5. Die Anlage umfasst insgesamt sieben großzügige Reihenhäuser mit einer Wohnnutzfläche von etwa 102 m², ideal als 4-Zimmer-Einheiten für Familien. Zusätzlich stehen zwei geförderte Wohneinheiten mit Wohnflächen zwischen 48 und 72 m² zur Verfügung – perfekt für Singles oder Paare.

SGN: Moderner Wohnraum in Neunkirchen/NÖ
© SGN

Wohnkomfort trifft Freizeitmöglichkeiten
Die Wohnanlage vereint modernen Komfort mit einer idealen Anbindung an Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten. Ob Spaziergänge im Grünen, sportliche Aktivitäten oder kulturelle Veranstaltungen – in Neunkirchen lässt sich urbanes Leben mit ländlichem Charme verbinden.

Wohnflächen zwischen 48 und 72 m²

Wohnflächen zwischen 48 und 72 m²

© SGN

Drei flexibel nutzbare Zimmer
Zwei geförderte Reihenhäuser zur Miete bestechen mit modernem Wohnkomfort: Großzügiges Vorzimmer, Gästetoilette, heller Wohn-Essbereich für gesellige Abende, drei flexible Zimmer, die als Schlafzimmer, Arbeitszimmer oder Hobbyraum genutzt werden können und ein Hauptschlafzimmer mit kleinem überdachten Balkon – perfekt für entspannte Momente im Freien. Das Badezimmer ist mit Badewanne und Dusche ausgestattet. 
Info: Daniela Lehner, Tel. 03635/647 56 65, E-Mail: daniela.lehner@sgn.at, www.sgn.at

Besuchen Sie die Website

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden