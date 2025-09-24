So musizieren nur die Niederösterreicher: neue Initiative vorgestellt

Egal ob bei einem Dorffest, in Lokalen, Bühnenwirtshäusern oder auf den großen Bühnen – Musikerinnen und Musiker sind in Niederösterreich überall aktiv. Die Vernetzungsinitiative "Live ist Live" möchte das aufs Neue befördern.

Die niederösterreichische Musikszene traf sich am gestrigen Montagabend im Vienna Airport Conference & Innovation Center zu Austausch und Vernetzung. Initiiert wurde diese Veranstaltung bereits zum zweiten Mal von der Kultur.Region.Niederösterreich, um aufstrebende Musikerinnen und Musiker mit bereits bekannten Größen, aber auch mit Agenturen, Managements und Produzenten an einen Tisch zu bringen.

NÖ Musikerinnen- und Musikertreffen am Flughafen Wien-Schwechat: (v.l.n.r.) Gitarrist Thomas Eder und Sängerin Astrid Wirtenberger, Erich Buchebner, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Monika Ballwein, Anna Rosa Döller und Chiara Alina. © NLK Pfeffer

Unter den Gästen war auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), die die Initiative "Live ist Live" vorstellte: Live-Konzerte seien unersetzbar – sie können weder durch KI noch durch digitale Technik ersetzt werden, sagte sie und betonte: Man lebe in einer unglaublich vernetzten, verkabelten Welt, "und dadurch gehen ganz viele Beziehungen verloren“, meinte die Landeshauptfrau. "Aber Musik kann Beziehung aufbauen, kann Brücken bauen, kann vor allem auch wieder das Gefühl in uns entfachen, dass 'man sich wieder richtig spürt'.". All das erlebe man bei einem Live-Konzert.

Einladung zu Wettbewerb

63.000 Musikschülerinnen und -schüler habe man heuer in Niederösterreich – eine Rekordzahl. Martin Lammerhuber, Geschäftsführer der Kultur.Region.Niederösterreich, freute sich über mehr als 600 Besucherinnen und Besucher beim gestrigen Treffen der Musikerinnen und Musiker. Er kündigte zudem den mittlerweile vierten Liedermacherinnen- und Liedermacher-Wettbewerb an, der sich mit dem Titel "Mein Lied für … die Kinder dieser Welt“ an Liedermacherinnen und Liedermacher in und aus Niederösterreich richtet. Einsendeschluss ist der 15. Jänner 2026.