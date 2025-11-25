So schön sind unsere "Bräuche in Niederösterreich"

Mit dem Beginn der Adventzeit hält die besinnlichste Zeit des Jahres Einzug. Gerade wenn die Tage kürzer werden, wächst die Sehnsucht nach Vertrautem, nach Ritualen und Traditionen, die über Generationen weitergegeben wurden.

Die Volkskultur Niederösterreich widmet sich diesen wertvollen kulturellen Schätzen und präsentiert gemeinsam mit dem Land Niederösterreich die neue Broschüre "Bräuche in Niederösterreich zur Vorweihnachtszeit“.

So schön ist die Adventzeit

"Die Adventzeit erinnert uns daran, dass Vertrauen, Zusammenhalt und unsere christlichen Wurzeln die Basis unseres Miteinanders sind“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). "Traditionen und Rituale stiften Identität, geben Halt und Orientierung, vermitteln gerade in Zeiten großer Herausforderungen Geborgenheit und leisten somit einen Beitrag zur besten Zukunft unserer Kinder.“

Die neu erschienene Broschüre lädt dazu ein, bekannte und vielleicht noch unbekannte Bräuche der Adventzeit bis hin zum Heiligen Abend am 24. Dezember neu zu entdecken und bewusst zu feiern. Ob gemeinsames Singen, Musizieren, Basteln, Backen oder das Erzählen von Geschichten – die Publikation bietet zahlreiche Anregungen, wie Familien, Kindergärten, Schulen und Gemeinschaften die Vorweihnachtszeit stimmungsvoll und kraftvoll gestalten können. Ein besonderer Schwerpunkt widmet sich drei heiligen Frauen: Elisabeth, Katharina und Lucia, deren Lebensgeschichten bis heute inspirieren und Orientierung geben.

Feste stiften Familienzusammenhalt

"Bräuche sind ein wesentlicher Bestandteil unserer regionalen Festkultur“, unterstreicht Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). "Gerade für Kinder und Familien ist es wichtig, Traditionen zu kennen und mitzuerleben. Gemeinsames Feiern vermittelt Werte, stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl und schafft Erinnerungen, die bleiben.“ Mit ihrer Fülle an Informationen, Impulsen und praktischen Ideen wird die Broschüre zu einem wertvollen Begleiter auf dem Weg zum Weihnachtsfest – einem Fest der Liebe, des Friedens und der Menschlichkeit. Sie lädt ein, Zeit miteinander zu verbringen und die Weihnachtsbotschaft bewusst zu erleben. Die Broschüre „Bräuche in Niederösterreich zur Vorweihnachtszeit“ ist kostenlos bei der Volkskultur Niederösterreich erhältlich.