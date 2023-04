Sohn wollte Vater mit Rattengift töten

Mord im Kinderheim: Lena († 10) lag in anderem Zimmer Wunsiedel, Bayern. Rund eine Woche nach dem schrecklichen Mord an der 10-jährigen Lena in einem Kinderheim in Bayern kommen nun neue, brisante Details ans Licht: Denn die Leiche der kleinen Lena lag nicht in ihrem eigentlichen Zimmer!