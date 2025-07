Sommer-Kampagne: Europa erleben mit der Jugend:info NÖ

LR Teschl-Hofmeister: Die Sommerkampagne "Dein Europa:Abenteuer" begleitet junge Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher mit praktischem Reise-Wissen, europaweiten Angeboten und Infos zu internationalen Jugendprojekten.

Der heurige Sommer steht bei der Jugend:info NÖ ganz im Zeichen von Europa: Mit der fünfwöchigen Sommerkampagne "Dein Europa:Abenteuer" werden junge Menschen auf ihren Reisen mit kompakten Infos, hilfreichen Tipps und smarten Angeboten durch Europa begleitet. Zentraler Dreh- und Angelpunkt der Kampagne ist die Website der Jugend:info NÖ, auf der wöchentlich neue Inhalte zu spezifischen Schwerpunkten freigeschaltet werden – von "Rechten & Regeln beim Reisen" über "Europaweite Vorteile mit der Jugend:karte NÖ" bis hin zu "Internationalen Jugendprojekten". Ergänzt wird das Online-Angebot durch informative und kreative Formate auf den Social-Media-Kanälen der Jugend:info NÖ.

"Gerade im Sommer nutzen viele junge Menschen die Gelegenheit, Europa hautnah zu erleben. Es ist uns ein Anliegen, sie dabei mit verlässlichen Informationen zu begleiten und ihnen Inspiration mit auf den Weg zu geben", erklärt Jugend-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. "Mit 'Dein Europa:Abenteuer' macht die Jugend:info NÖ deutlich, wie wichtig es ist, junge Menschen auf Augenhöhe anzusprechen und ihnen Lust auf Europa zu machen. Ganz nach dem Motto: Losgehen, entdecken, Europa erleben."

Inhalte für junge Reisende

Die Inhalte orientieren sich an den realen Fragen junger Reisender. Neben klassischem Reise-Know-how legt die Kampagne besonderen Fokus auf jugendrelevante Rechte und Regelungen beim Unterwegssein. Was muss man bei Auslandsreisen unter 18 Jahren wissen? Welche Jugendschutzgesetze gelten im europäischen Ausland? Und ab wann darf man allein in Hotels oder auf Campingplätzen übernachten? Diese und viele weitere Fragen greift die Jugend:info NÖ verständlich auf. Alle Informationen werden jugendgerecht aufbereitet – mit konkreten Tipps, Beispielen und weiterführenden Links, etwa www.einfach-weg.at oder zu themenspezifischen Unterseiten der Jugend:info NÖ.

"Mit diesem Service schafft die Jugend:info NÖ Orientierung und Sicherheit – ganz besonders für Jugendliche, die erstmals ohne Eltern verreisen oder ihre Rechte im europäischen Ausland besser verstehen möchten", sagt Teschl-Hofmeister.

Die Kampagne läuft bis 1. August und richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene, die den Sommer für persönliche Entdeckungen, europäische Erfahrungen oder internationale Projekte nutzen wollen.