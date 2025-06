Sommerspiele Melk locken mit Stück des Ehepaars Köhlmeier

Michael Köhlmeier und seine Frau Monika Helfer präsentieren in Melk ihr erstes gemeinsames Theaterstück „Praterstern“ – mit Szenen aus ihrem „tragikomischen“ Leben.

Es wird in Kulturkreisen als äußerst außergewöhnlich eingestuft, dass Michael Köhlmeier und Monika Helfer ein gemeinsames Stück - "Praterstern" - geschrieben haben.

Die zwei Autoren haben gründlich überlegt, ob sie kooperieren

Köhlmeier habe lange gezögert, ob und wie er das Theaterstück anlegen will, berichtet der Intendant der Sommerspiele Melk, Alexander Hauer. Köhlmeiers Frau, ebenfalls mehrfach ausgezeichnete Autorin, habe den Ausschlag gegeben."Zusammen schaffen sie ein Mosaik unserer Gesellschaft, das Episoden voll von Zufällen, Unwägbarkeiten, Schönheit, Begehren und Trost zu einem Gesamtbild zusammensetzt“, beschreibt Hauer, was das Melker Publikum ab 18. Juni erwarten wird.

Lebensgeschichte nach 45 gemeinsamen Ehejahren

In dem Stück beleuchten Köhlmeier und Helfer "Szenen aus unserem tragikomischen Leben“. Nach knapp 45 gemeinsamen Ehejahren ging es dem Schriftstellerpaar darum, authentische Lebensgeschichten darzustellen. Dadurch liefern sie dem Programm zufolge „ein vielschichtiges Gesellschaftsportrait, durch welches Melk zum Verkehrsknotenpunkt für große und kleine Alltagsgeschichten wird“. Julia Cencig, bekannt u.a. aus der TV-Serie „Soko Kitzbühel“, spielt erstmals in der Wachauarena, an ihrer Seite stehen beispielsweise Kajetan Dick, Pippa Galli und Sebastian Pass.