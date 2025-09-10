Alles zu oe24VIP
"Spielplatz für Musik": OpenAir-Konzerte am Domplatz
St. Pölten

"Spielplatz für Musik": OpenAir-Konzerte am Domplatz

10.09.25, 14:13
Von Donnerstag weg feiert die Musik zum dritten Mal ein Fest am Domplatz in St. Pölten. Von Pop über Klassik soll ein breites Spektrum angesprochen werden.

Auch diesmal ist 200 Jahre Johan Strauss Anlass für das Motto, weshalb am Donnerstag"Tonkünstler & Friends" unter dem Motto "Im Feuerstrom der Reben" vor allem auf die Operette "Die Fledermaus" zurückgreifen. Aber auch Werke von anderen Künstlern werden gespielt.

Danach gibt es auch 5/8erl in Ehr’n und die Kaiser Musikanten zu hören, eine beabsichtigter Kontrast. Durch den Abend führt Schauspielerin Katharina Straßer.

Tag zwei is der Samstag mit "Pop am Dom" gibt es The Dresden Dolls auf die Ohren. "Zwischen Punk, Chanson und Variete", wie sie Veranstalter Festspielhaus beschreibt. Ebenfalls auftreten werden Jehnny Beth, die Engländer Dry Cleaning sowie die St. Pöltner Laundromat Chicks.

