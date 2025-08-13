SPÖ-Landesrat will "Donauinsel für Niederösterreich"

Das Naturjuwel soll laut Sven Hergovich (SPÖ) für ganz Niederösterreich gesichert werden.

Die Stadt Korneuburg hat mit der Werft und dem einzigartigen Naturjuwel auf der Halbinsel der ehemaligen Korneuburger Werft ein Areal, das es dauerhaft für die Bevölkerung zu sichern gilt. Landesrat Sven Hergovich und Vizebürgermeisterin Bernadette Haider-Wittmann fordern den gemeinsamen Ankauf durch Stadt und Land, um das Areal zu einem zentralen Naherholungsgebiet für ganz Niederösterreich zu entwickeln. Damit auch Niederösterreich seine Donauinsel bekommt.

"Die Pleite der Signa eröffnet uns ein historisches Zeitfenster", so Hergovich. "Wir können 78.000 m² direkt an der Donau zu einer grünen Insel im Herzen Niederösterreichs machen – für Naherholung, leistbaren Wohnraum, Kultur und Gastronomie. Das ist eine Chance, die wir nicht wiederbekommen."

Der SPÖ-Landesrat betont, dass die SPÖ-Regierungsmitglieder im Land dafür einstehen, die Ankaufskosten zu kofinanzieren und die Stadt Korneuburg rechtlich und organisatorisch zu unterstützen. "Es braucht jetzt nur noch eines: den politischen Willen aller Beteiligten. Damit sichern wir langfristig Lebensqualität für alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher."

Bausperre beschlossen

Haider-Wittmann sieht die Stadt auf gutem Weg: "Wir haben eine Bausperre beschlossen, Gespräche mit Partnern geführt und bereiten ein faires Angebot vor – orientiert am realen Wert, nicht an Spekulationsfantasien. Jetzt brauchen wir das klare Signal des Landes, dass Korneuburg unterstützt wird. Nur so kann man sich garantiert gegenüber den nächsten Betongold-Spekulanten durchsetzen." Sie betont, dass das Projekt weit über die Stadt hinausreiche: "Gerade im stark wachsenden Wiener Umland werden grüne Oasen immer knapper. Die Werft könnte ein Ort für Spaziergänge am Wasser, spielende Kinder, Kulturveranstaltungen unter freiem Himmel und Begegnung werden."

Beide SPÖ-Politiker appellieren an die schwarz-blaue Landesregierung, den Schulterschluss zu wagen: "Viele schöne Parks und Erholungsräume in Niederösterreich sind durch die gemeinsame Kraftanstrengung von Gemeinden und Land entstanden. Lasst uns zeigen, dass das auch in Korneuburg gelingt."

Die Maßnahmen, um eine Donauinsel in Niederösterreich zu verwirklichen: 1. Ankauf durch Stadt und Land, 2. Rechtliche Sicherung durch Rückwidmung, 3. Nutzungsmix am Areal: Naherholung, Wohnen, Gastronomie, Kultur.