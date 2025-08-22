SPÖ und FPÖ liefern sich Volksfest-Duell in Krems

Der Stadtpark Krems wird zur politischen Arena - und das mitten im Trubel des traditionsreichen Wachauer Volksfests. Was seit über einem Jahrhundert Familien mit Fahrgeschäften, Musik und Feststimmung begeistert, wird heuer zur Bühne eines brisanten Parteiduells.

Der Stadtpark Krems steht vor einem doppelten Polit-Gipfel. Am Sonntag bringt die SPÖ beim ersten "Roten Sonntag" Vizekanzler Andreas Babler auf die Festbühne, am Montag zieht die FPÖ mit dem traditionellen "Blauen Montag" nach. Mitten im 101. Wachauer Volksfest treffen rote Aufbruchstimmung und blaue Bierzeltroutine aufeinander.

Rote Premiere

Am 24. August setzt die SPÖ ein unübersehbares Zeichen. Vizekanzler Babler folgt der Einladung von Bürgermeister Peter Molnar und Stadtparteichef Michael Fertl. Gemeinsam mit Bundesrätin Amelie Muthsam eröffnet er den ersten "Roten Sonntag" im Festzelt "Frankys Almhütte" beim Musikpavillon. Das Programm startet um 11:30 Uhr. Die Sozialdemokraten wollen sichtbar sein, Präsenz zeigen, ihr Publikum erreichen. Doch der gewählte Termin sorgt für politische Turbulenzen.

Vizekanzler Andreas Babler (re.) kommt auf Einladung von Bürgermeister Peter Molnar am "Roten Sonntag" nach Krems. © SPÖ Krems

Die Terminwahl sorgte bei der FPÖ für Empörung. Der "Rote Sonntag" fällt genau auf den Vortag ihres traditionellen "Blauen Montags". In einer Aussendung zeigt sich die FPÖ Niederösterreich "geschockt" dun sprach von einer "verzweifelten Kopie des Kremser SPÖ-Bürgermeisters". Tourismussprecher Philipp Gerstenmayer sieht gar eine gezielte Provokation. Der Name "Roter Sonntag" sei historisch belastet. Für die Freiheitlichen ist klar, was hier passiert - "eine gelebte FPÖ-Tradition soll kopiert oder eigentlich torpediert werden".

Blaue Antwort am Montag

Am 25. August kommt die blaue Antwort. Ab 18 Uhr spielt in "Ludwigs Bierzelt" beim Springbrunnen die "John Otti Band". Ab 19 Uhr übernehmen LH-Stellvertreter Udo Landbauer, EU-Parlamentarier Harald Vilimsky und Landesrätin Susanne Rosenkranz das Mikrofon. Der "Blaue Montag" gehört seit Jahren zur DNA der FPÖ - als politische Bühne, als Treffpunkt, als Fest der Parteitreue.

Bereits zur Tradition ist der "Blaue Montag" der FPÖ mit Udo Landbauer. © APA/FOTOKERSCHI.AT/KERSCHBAUMMAYR

Zwei Farben, zwei Tage, ein Fest mit Geschichte. Das Wachauer Volksfest feiert 101 Jahre und erlebt dabei ein politisches Kräftemessen mit viel Symbolkraft. Zwischen Fahrgeschäften, Festzelten und Feuerwerk liefern sich SPÖ und FPÖ ein Duell, das über die Stadtgrenzen hinaus für Gesprächsstoff sorgt.