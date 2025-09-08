Sportland NÖ Team Challenge knackt 100.000er-Charity-Marke

Bereits zum neunten Mal ging heuer die Sportland Niederösterreich Team Challenge in Krems, Ottenstein und Mautern an der Donau über die Bühne. Dabei konnten die Teams insgesamt 110.700 Euro für den Sportnachwuchs sammeln.

Vergangenes Wochenende ging es in Krems, Ottenstein und Mautern wieder sportlich zu: die Sportland Niederösterreich Team Challenge ist ein freundschaftlicher Wettkampf in den Sportarten Golf, Tennis und Mehrkampf. Dabei standen nicht nur Sportsgeist und Teamgeist im Mittelpunkt, sondern vor allem die Unterstützung des niederösterreichischen Sportnachwuchses. Gemeinsam mit Sponsoren und Partnern des Sports konnte die 100.000er-Charity-Marke geknackt werden, um den jungen Talenten den Weg in Richtung Podium und internationaler Spitzenleistungen zu erleichtern.

Läufer bei der Sportland NÖ Team Challenge © Redshift Media

„Der Kampfgeist unserer Sport-Asse und Sportlegenden sowie unserer Sponsoren und Partner, die sich für die Zukunftschancen unseres Sportnachwuchses wieder mächtig ins Zeug gelegt haben, ist beeindruckend. Dass bei der Team Challenge heuer wieder eine unglaubliche Summe zusammengekommen ist, ist ein großartiges Zeichen der Solidarität mit unseren Champions von morgen“, zeigt sich Niederösterreichs Sportlandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer begeistert.

Sieger: NÖ Versicherung - und alle Teilnehmer

Insgesamt gingen 22 Teams an den Start – darunter einmal mehr die langjährigen Partner Raiffeisenbank, Niederösterreichische Versicherung, spusu und sodexo. Unterstützt wurde das sportliche Kräftemessen von zahlreichen Spitzensportlern, darunter Snowboard-Weltmeister Jakob Dusek, Race Around America-Sieger Philipp Kaider und die ehemalige Bob-Gesamtweltcupsiegerin Katrin Beierl, sowie Sportlegenden, wie Jürgen Melzer und Nik Berger.

Beim feierlichen Abschluss im Kloster Und in Krems wurden alle Teams gebührend für ihren Einsatz gewürdigt. Auf das Podium schafften es Makita (Platz 3) und AMI Promarketing (Platz 2). Der Sieg ging – wie im Vorjahr – an die Niederösterreichische Versicherung. „Die diesjährige Auflage hat wieder eindrucksvoll bewiesen, dass wir gemeinsam Großes bewegen können. Mit jedem Euro, der gesammelt wird, legen wir ein Stück Fundament für die sportliche Zukunft Niederösterreichs. Dafür danke ich allen Beteiligten sehr herzlich“, so Landbauer abschließend.