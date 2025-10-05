Alles zu oe24VIP
St. Pöltner Grüne ziehen mit "Spitzenduo" in die Gemeinderatswahl
© Die Grünen St. Pölten

Liste fixiert

St. Pöltner Grüne ziehen mit "Spitzenduo" in die Gemeinderatswahl

05.10.25, 18:03
Teilen

Die St. Pöltner Grünen haben am Sonntag ihre Liste für die Gemeinderatswahl in der niederösterreichischen Landeshauptstadt fixiert.  

Laut einer Aussendung werden der amtierende Mandatar Walter Heimerl-Lesnik (67) und die Studentin Lisa-Maria Koban (19) ein "Spitzenduo" bilden. Beide wurden bei der jährlichen Hauptversammlung einstimmig gewählt. Auf Platz drei findet sich Paul Purgina, der wie Heimerl-Lesnik dem derzeitigen Gemeinderat angehört.

Ein Termin für die Kommunalwahl in St. Pölten steht noch nicht fest. Am 24. Jänner 2021 hatten die Grünen in der Landeshauptstadt drei Mandate erreicht. Die damalige Spitzenkandidatin Christina Engel-Unterberger gab im Mai bekannt, dass sie kein Amt im Gemeinderat mehr anstrebe und sich beruflich wieder verstärkt ihrer Arbeit an der FH St. Pölten widmen wolle. Sie fungiert derzeit als Stadträtin und ist Parteisprecherin.

Auf die Plätze vier und fünf der Liste der Grünen wurden Hans-Christian-Dobler, früherer Gemeinderat in Ried im Innkreis, und Rebecca Pöck gewählt. "Mit unserem bunten Team repräsentieren wir einen guten Querschnitt der Bevölkerung, von jung bis junggeblieben, Männer und Frauen, Neuzugänge und Erfahrene", sagte Parteisprecherin Engel-Unterberger.

