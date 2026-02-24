Starker Pollenflug ab morgen

Mit den frühlingshaften Temperaturen wird die Pollenbelastung deutlich zunehmen. Darauf weist der Österreichische Polleninformationsdienst hin. Ab morgen wird mit einem spürbaren Anstieg gerechnet – vor allem bei Erlen- und Haselpollen.

Allergikerinnen und Allergiker sollten sich in den kommenden Tagen auf Belastungen einstellen. Typische Beschwerden sind eine rinnende oder verstopfte Nase, Augenjucken und Niesattacken. Teilweise kann es auch zu Atemproblemen kommen.

Ab Mittwoch ist laut ORF-Wetterredaktion mit sonnigem und relativ mildem Wetter zu rechnen. Damit dürften auch die Pollenkonzentrationen österreichweit deutlich ansteigen, heißt es vom Österreichischen Polleninformationsdienst. Bei diesen Wetterbedingungen dürfte es somit zu intensiven Belastungen durch die Pollen von Hasel und Erle kommen.

Hasel und Erle stäuben gleichzeitig aus

Von den Niederungen bis in die mittleren Lagen des Waldviertels und der Kalkalpen sind die einheimischen Strauchhaseln blühbereit, Baumhaseln in Parks und Gärten stehen ebenfalls bereits in Blüte. Auch Grau-Erlen und Schwarz-Erlen haben ihre Blühbereitschaft erreicht. Aktuell ist insbesondere die Grau-Erle für die Pollenfreisetzung verantwortlich, heißt es. Sie wächst bevorzugt in Gewässernähe, etwa in Auwäldern sowie entlang von Bächen und Flüssen.

In den vergangenen Wochen hatten kalte Temperaturen sowie Regen und Schnee die Entwicklung von Hasel und Erle noch gebremst. Nun ist jedoch davon auszugehen, dass beide nahezu gleichzeitig verstärkt Pollen freisetzen. Das könnte für Allergikerinnen und Allergiker wegen möglicher Kreuzreaktionen belastend werden. Diese Kreuzreaktionen sind auch der Grund, warum Menschen mit Birkenallergie schon jetzt Beschwerden spüren können. Die Polleninformation rät, sich besonders bei Aktivitäten im Freien entsprechend vorzubereiten.